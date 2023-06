Alstom, Northrail et RIVE Private Investment signent un accord-cadre portant sur 50 locomotives Traxx Universal, incluant la maintenance

Les premières locomotives homologuées pour rouler à 160 km/h dans le corridor européen (Allemagne, France, Belgique, Luxembourg, Autriche et Pologne) .

Un investissement réalisé par le fonds de transport de RIVE Private Investment (RTAIF).

Northrail agira en tant que gestionnaire d’actifs et de loueur pour le compte de RIVE Private Investment.





29 juin 2023 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, et Northrail AG ont conclu un accord-cadre portant sur la fourniture de 50 locomotives Traxx Universal multi-systèmes, assorti d’un service de maintenance complet pendant une période pouvant aller jusqu’à 16 ans. L’investissement a été organisé et structuré par Northrail pour le compte de RIVE Private Investment (RIVE), société d’investissement spécialisée dans les actifs réels, basée à Paris. Northrail agira, au nom de RIVE, en tant que gestionnaire d’actifs et loueur des locomotives.

La commande de base comprend 15 locomotives multi-systèmes et 8 années de maintenance complète. La valeur maximale du contrat s’élève à 370 millions d’euros. La production aura lieu sur le site Alstom de Kassel, en Allemagne et devrait commencer en 2025.

Ces locomotives multi-systèmes Traxx Universal seront les premières de ce type homologuées en France et pourront circuler à une vitesse allant jusqu’à 160 km/h dans un corridor européen comprenant les six pays suivants : Allemagne, France, Belgique, Luxembourg, Autriche et Pologne. Les locomotives multi-systèmes pourront être utilisées pour le transport de marchandises et de passagers. L’ensemble des services proposés assurera une grande disponibilité des locomotives et donc une fiabilité élevée. Grâce à un réseau de dépôts et à des équipes de service mobiles à travers toute l’Europe, les locomotives bénéficieront d’une maintenance complète peu importe le pays où elles se trouvent.

Toutes les locomotives seront équipées d’ATLAS, la solution embarquée d’Alstom pour le système européen de contrôle des trains (ETCS). Le système de contrôle des trains destiné à normaliser et à fluidifier le trafic transfrontalier à l’échelle européenne permet d’augmenter les vitesses et la fréquence des trains sur les voies ferrées. Il permet de réaliser des économies de temps et d’énergie et donc de rendre le transport de marchandises encore plus respectueux de l’environnement.

« Les locomotives Traxx constituent un investissement innovant pour l’avenir du transport ferroviaire. Avec plus de 150 ans d’expérience et des références dans le monde entier, Alstom est heureux de contribuer à rendrele transport ferroviaire encore plus digital et plus durable. Grâce à cet accord de maintenance à long terme, Northrail bénéficiera en outre de coûts de cycle de vie optimisés et prévisibles, ainsi que d’une disponibilité maximale de ses locomotives » a déclaré Müslüm Yakisan, Président de la région Allemagne, Autriche et Suisse chez Alstom.

« Avec cette nouvelle locomotive multi-systèmes innovante, qui comprend notamment l’homologation pour la France, nous sommes très heureux d’être à nouveau un précurseur dans le domaine de la location de locomotives. Nous sommes donc impatients de recevoir la première locomotive en 2025 et de renforcer ainsi notre relation avec Alstom » a ajouté Michael Trentzsch, membre du conseil d’administration de Northrail.

« Cette première commande avec Alstom témoigne de notre confiance dans les nouveaux produits et dans les capacités d’innovation d’Alstom. Cette commande, réalisée par le biais d’une plateforme de location établie avec notre partenaire de longue date Northrail, renforcera encore la stratégie ferroviaire de RIVE. En soutenant l’innovation et en proposant des solutions efficaces aux opérateurs, RIVE contribue activement à la politique de transition énergétique et environnementale en Europe » a conclu Camille Brunel, associée chez RIVE.

Alstom™, Traxx™ et ATLAS™ sont des marques protégées du groupe Alstom





À proposd’Alstom







































À propos de Northrail







































À propos de RIVE







Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 80 000 employés de 175 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2023.

Ses quelque 12 500 employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Environ 30 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations.







Northrail, dont le siège social se trouve à Hambourg, en Allemagne, est l’un des principaux fournisseurs de crédit-bail et l’un des principaux gestionnaires d’actifs de matériel roulant en Europe. Northrail gère un portefeuille d’environ 440 locomotives, rames automotrices et voitures de voyageurs, pour le transport de marchandises et de passagers en Europe, avec un volume d’investissement de plus d’un milliard d’euros. En outre, Northrail développe et structure des investissements ferroviaires innovants pour et avec des partenaires internationaux et des investisseurs institutionnels. La flotte gérée par Northrail comprend des locomotives électriques et hybrides de pointe, des trains régionaux électriques à batterie, ainsi que des locomotives de manœuvre traditionnelles et des locomotives multi-systèmes. Northrail développe également des services de location sur mesure pour ses clients et organise la maintenance des véhicules qu’elle loue.

De plus amples informations sur Northrail sont disponibles à l’adresse suivante : www.northrail.eu







Créée en 2013, RIVE Private Investment est une société d’investissement spécialisée dans les actifs réels disposant d’une présence pan-européenne. Grâce à une équipe de professionnels et à une expérience éprouvée dans les infrastructures durables et les actifs tangibles (aviation spécialisée, ferroviaire, maritime spécialisé, etc.), RIVE Private Investment est un leader dans ces classes d’actifs. RIVE Private Investment bénéficie en outre de la solide expertise technique et financière de son équipe de 22 professionnels de l’investissement, basés à Paris, Genève et Luxembourg. Depuis sa création, RIVE Private Investment a financé plus de 2,3 milliards d’euros d’actifs à travers une centaine de transactions. Contacts Alstom (Siège social)

Philippe MOLITOR – Tél : +33 (0) 7 76 00 97 79

philippe.molitor@alstomgroup.com



Alstom (Allemagne)

Andreas Flórez - Tél : +49 (0)1 74 92 27 632

andreas.florez@alstomgroup.com



Alstom (Relations avec les investisseurs)

Martin VAUJOUR - Tél : +33 (0) 6 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com



Estelle MATURELL ANDINO - Tél : +33 (0) 6 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com







Northrail

Sybille Cornell - Tél : +49 40 40 19 99-288

sybille.cornell@publicimaging.de



Jörg Brans - Tél : +49 40 40 19 99-31

joerg.brans@publicimaging.de







RIVE

Bénédicte Debusschere - Tél : +33 (0)6 48 56 70 71

b.debusschere@bcadvisory.fr



Victoria Wojtczak - Tél : +33 (0)6 79 75 01 66

v.wojtczak@bcadvisory.fr

Pièce jointe