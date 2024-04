mesures réglementaires ou les litiges concernant Alstom, (iv) les changements de lois et de réglementations, y compris les réglementations fiscales, et (v) les conditions concurrentielles générales. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les attentes ou hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels, les performances, la situation financière et les perspectives d'Alstom pourraient varier de manière significative par rapport à ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives concernées. Alstom n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives à la lumière de développements ultérieurs, de nouvelles informations ou de circonstances différentes de celles actuellement anticipées. Il n'y a aucune garantie que l'opération envisagée sera réalisée ou que les bénéfices escomptés se concrétiseront. L'opération envisagée est soumise

avoir l'intention de », « planifier », « croire », « chercher à », « estimer », « vouloir », « projeter » ou des termes de signification similaire. Les déclarations prospectives contenues dans ce document comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant le calendrier prévu pour la réalisation de la cession de l'activité de signalisation conventionnelle d'Alstom en Amérique du Nord, la capacité à exécuter en totalité ou en partie le programme de cession d'actifs précédemment annoncé, le maintien de la notation « Investment Grade » du Groupe ou la capacité à réduire la position de la dette nette du Groupe. Bien qu'Alstom estime que ses attentes sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : (i) la situation économique et concurrentielle générale dans les activités conservées par Alstom, (ii) la performance des marchés financiers (en particulier la volatilité des marchés, la liquidité et les événements de crédit), (iii) la publicité négative, les

Qu'il s'agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d'infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 80 000 employés de 175 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d'innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

