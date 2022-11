ALSTOM SA: Alstom annonce une nouvelle opération d'actionnariat salarié: WE SHARE ALSTOM 2023

Alstom annonce une nouvelle opération d’actionnariat salarié

WE SHARE ALSTOM 2023

24 novembre 2022 – Alstom annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié, WE SHARE ALSTOM 2023. Cette opération, proposée dans 21 pays, vise à associer environ 90% des salariés aux objectifs stratégiques et au développement du groupe.

L'offre est déployée auprès des salariés en France, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, Etats-Unis, Hongrie, Inde, Italie, Kazakhstan, Mexique, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Thaïlande. En France, elle est également ouverte aux retraités ayant conservé des avoirs dans le Plan d'Epargne Groupe (PEG) France d'Alstom.

L'offre est réalisée dans le cadre du PEG France et du Plan d'Epargne Groupe International (PEGI) d'Alstom, par augmentation de capital mise en œuvre sur le fondement de la 19ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 12 juillet 2022. Une augmentation de capital réservée à une catégorie de bénéficiaires sera également réalisée dans le cadre de cette opération sur le fondement de la 20ème résolution de ladite assemblée.

L'ensemble des augmentations de capital portera au total sur un maximum de 2 % du capital social, soit 7 475 675 actions. Les actions porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur émission.

Conditions de souscription :

Deux formules de souscription sont proposées :

(i) une formule « Multiple », comportant un effet de levier, proposée sur l'ensemble du périmètre de mise en place de l'offre. En investissant dans cette formule, le souscripteur bénéficie de la protection de son versement initial abondé et d'un multiple de la hausse moyenne protégée du cours de l'action déterminée par rapport au Prix de Référence (défini ci-dessous) non décoté ; et

(ii) une formule « Classique » proposée uniquement dans le cadre du PEG France. En investissant dans cette formule le souscripteur bénéficie d'un prix de souscription décoté. L'investissement effectué dans la formule « Classique » présente un risque de perte en capital dans la mesure où il sera corrélé à l'évolution du cours de l'action Alstom, à la hausse comme à la baisse.

L'investissement réalisé dans le cadre de cette offre est soumis à une période d'indisponibilité de 5 ans, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé prévu à l'article R. 3324-22 du Code du travail, sous réserve d'adaptations locales.

Prix de souscription :

Le prix de souscription des actions sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés par les volumes (VWAP) de l'action Alstom sur Euronext Paris constatés sur les 20 jours de bourse précédant la date de la décision du Président-Directeur Général fixant la date d'ouverture de la période de souscription/révocation (« Prix de Référence »), diminué d'une décote de 20 % s'agissant des souscriptions dans la formule « Multiple » et d'une décote de 30 % s'agissant des souscriptions dans la formule « Classique ».

Exercice des droits de votes :

Les droits de vote afférents aux titres détenus dans le FCPE « Alstom » à la suite des souscriptions dans les formules « Multiple » et « Classique » seront exercés par le Conseil de surveillance du FCPE. Les droits de vote afférents aux titres détenus en direct à la suite des souscriptions dans la formule « Multiple » pour certains pays du périmètre ainsi que s'agissant des actions émises sur le fondement de la 20ème résolution de l'assemblée générale susvisée seront exercés par les souscripteurs.

Calendrier indicatif de l’opération :

La période de réservation à l'offre est prévue du 5 au 20 décembre 2022, suivie d'une période de souscription/rétractation prévue du 16 au 20 février 2023. Chaque augmentation de capital serait réalisée le 23 mars 2023. Ces dates sont indiquées à titre indicatif et peuvent être sujettes à modification.

La formule « Multiple » implique de la part de la banque qui structure cette formule la mise en place, la gestion et le dénouement d'opérations de couverture, sur les marchés et hors marchés, au moyen d’achats et/ou de ventes d’actions, d’achat d’options d’achat et/ou de toutes autres transactions, à tout moment, en particulier pendant la période de fixation du Prix de Référence, et sur toute la durée de l'opération d'actionnariat salarié WE SHARE ALSTOM 2023.

AVERTISSEMENT POUR L'INTERNATIONAL

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d'actions Alstom. L'offre est strictement réservée aux bénéficiaires mentionnés dans ce communiqué et sera mise en place dans les seuls pays où une telle opération aura fait l'objet d'enregistrement ou d'une notification auprès des autorités locales compétentes, ou en considération d'une exemption à l'obligation d'établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de l'offre. Ce communiqué n'est pas destiné, et des copies de ce communiqué ne devraient pas être adressées dans les pays où l'offre reste soumise à l'approbation des autorités compétentes. Plus généralement, l'offre sera réalisée uniquement dans les pays où toutes les procédures d'enregistrement et/ou les notifications requises auront été effectuées et les autorisations nécessaires auront été obtenues.

Pour toute question relative à l’offre, les bénéficiaires pourront s’adresser à leur responsable ressources humaines et/ou à toute autre personne tel que précisé dans les documents sur l’offre mis à leur disposition.





