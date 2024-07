Alstom et DT Infrastructure remportent un contrat de 1 milliard d’euros (1,6 milliard de dollars australiens) pour le projet de signalisation à grande capacité de Perth, en Australie-Occidentale

Nouveau système de contrôle automatique des trains pour remplacer les systèmes existants de la Public Transport Authority of Western Australia à Perth, en Australie-Occidentale

Déploiement du système de pointe Urbalis CBTC 1 sur le réseau ferroviaire suburbain de Perth. Alstom et DT Infrastructure en assureront la conception, la fourniture, l’installation, les essais, la mise en service et la maintenance, dans le cadre d'une alliance avec l'autorité de transport public

Le projet permettra d'augmenter de 40 % la capacité du réseau, de réaliser des économies d'énergie, d'assurer une cybersécurité de premier ordre et d’anticiper une hausse de fréquentation future, tout en limitant au maximum les perturbations pour les passagers

Plus de 750 emplois locaux en Australie-Occidentale garantis pour le projet. Des entreprises locales et autochtones seront créées avec des opportunités d'emploi associées

18 juillet 2024 - Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, et DT Infrastructure, l'un des principaux fournisseurs australiens de services d'ingénierie et de construction, ont signé un contrat d’une valeur d’un milliard d’euros2 avec la Public Transport Authority of Western Australia (PTA) pour la conception, la fourniture, la construction, l'installation, les essais, la mise en service et la maintenance d'une technologie de signalisation de grande capacité pour le réseau ferroviaire suburbain de Perth.

La réalisation de ce contrat, le plus grand projet de signalisation au monde en termes de longueur de ligne, sera assurée par une alliance composée de l'autorité de transport public, d'Alstom et de DT Infrastructure. Il prévoit la fourniture de la technologie Urbalis CBTC d'Alstom, installée par les équipes locales expertes de DT Infrastructure.

Perth deviendra la troisième ville australienne à déployer la solution de signalisation Urbalis CBTC d'Alstom, rejoignant ainsi les 190 autres lignes de métro dans le monde également dotées de cette solution de pointe. Une fois achevé, le projet permettra à Perth d'augmenter de 40 % la capacité de son réseau. Le projet prévoit un plan dédié pour que lors de son déploiement, les perturbations auprès des habitants en périphérie de la ville soient minimisées. Ses caractéristiques de pointe comprennent une cybersécurité renforcée, des économies d'énergie et un nouveau système de communication polyvalent basé sur un réseau radio privé LTE (Long-Term Evolution).

« L'Australie-Occidentale connaît une renaissance ferroviaire avec la récente mise en service du train de série C d'Alstom, assemblé sur notre site local de Bellevue. Il s'agit maintenant d'investir dans la meilleure technologie de signalisation au monde. Il est clair que le gouvernement d'Australie-Occidentale veut ce qu'il y a de mieux pour les habitants de Perth. C'est un privilège pour nous de fournir ce service à l'Australie-Occidentale, en nous appuyant sur notre expertise mondiale et notre savoir-faire local, et de poursuivre notre longue histoire de partenariat avec l'État », a déclaré Pascal Dupond, Directeur général d'Alstom Australie et Nouvelle-Zélande.

Le projet de signalisation à grande capacité fait partie du programme METRONET et garantit 750 emplois locaux en Australie-Occidentale, grâce au déploiement à Perth d'une série d'experts internationaux d'Alstom et de DT Infrastructure. Le projet mettra également l'accent sur la formation du personnel de l’autorité de transport public à cette nouvelle technologie de signalisation, ainsi que sur la chaîne d'approvisionnement locale, en particulier pour les entreprises locales avec des opportunités d'emploi associées.

Darren Crichton, Directeur général de DT Infrastructure, a déclaré : « Avec plusieurs projets METRONET en cours d'achèvement, le réseau ferroviaire modernisé de Perth permet aux résidents et aux visiteurs d’être encore plus connectés. Le programme de signalisation à grande capacité permettra d’en tirer pleinement partie et de faire circuler plus de trains plus souvent. Nous sommes ravis de travailler avec Alstom à la réalisation de ce projet remarquable, en nous appuyant sur notre large expérience en matière d'optimisation et d'amélioration des réseaux ferroviaires de passagers dans toute l'Australie. »

AlstomTM et UrbalisTM sont des marques protégées du groupe Alstom.

1 Communication Based Train Control, système de gestion des trains basée sur la communication

2 Alstom détient environ les deux tiers du consortium, y compris les services de maintenance.





