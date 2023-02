ALSTOM SA: Alstom fournira 25 trains régionaux Coradia Nordic supplémentaires à Norske tog en Norvège

Alstom fournira 25 trains régionaux Coradia Nordic supplémentaires à Norske tog en Norvège

Deuxième commande d ’ une valeur de plus de 230 millions d ’ euros dans le cadre d ’ un accord-cadre historique de 1,8 milliard d ’ euros avec Norske t og

Des trains pour augmenter la capacité des lignes les plus fréquentées de la région d ’ Oslo et renforcer les transports publics sans émissions polluantes

Les trains seront équipés de la signalisation numérique et à haute capacité ERTMS d’Alstom1 qui améliore la sécurité, l'interopérabilité et la fiabilité des opérations





7 février 2023 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a remporté un nouveau contrat de plus de 230 millions d’euros pour la fourniture de 25 trains régionaux Coradia Nordic supplémentaires à Norske tog. Il s’agit de la deuxième commande résultant de l’accord-cadre historique de 1,8 milliard d’euros conclu entre Alstom et Norske tog fin 2021. La première commande de 30 trains régionaux est en cours de production et les livraisons devraient commencer fin 2025.

Les nouveaux trains régionaux "Class 77" de Norske tog assureront un service de navettes et de trains rapides entre Ski et Stabekk dans la grande région d’Oslo. L’agrandissement de la flotte de trains permettra d’améliorer les services de transport dans toute cette région très fréquentée.

« Nous sommes heureux de pouvoir livrer la prochaine commande de notre accord-cadre avec Norske tog. Les nouveaux trains régionaux Coradia Nordic d’Alstom augmenteront la capacité des lignes les plus fréquentées de la région d’Oslo et renforceront les transports publics sans émissions autour de la capitale. Les passagers bénéficieront d’un trajet plus rapide, plus confortable et plus fiable », déclare Carl Åge Bjørgan, directeur général d’Alstom Transport Norvège.

« Nous nous réjouissons de recevoir 25 trains supplémentaires d’Alstom afin d’améliorer la capacité et les services aux passagers », a déclaré Øystein Risan, PDG de Norske tog AS.

Le Coradia Nordic a été spécifiquement adapté pour Norske tog afin de répondre aux besoins spécifiques du réseau ferroviaire norvégien et est parfaitement adapté aux conditions climatiques du pays. Sa vitesse de pointe de 200 km/h garantit des trajets rapides et confortables dans un environnement spacieux et paisible. Chaque rame sera composée de six voitures à un seul niveau. Les nouveaux trains seront équipés du système de signalisation numérique ERTMS d’Alstom le plus récent, un système de signalisation embarqué de norme européenne qui assure aux trains des mouvements sûrs en continu et une protection contre la survitesse. Cette architecture de signalisation en cabine évite au conducteur d’avoir à lire les signaux latéraux et fournit un système informatique embarqué qui peut prendre le pas sur les actions du conducteur en cas de conditions de circulation dégradées. Les trains seront donc capables de circuler à la fois sur les voies équipées du système de signalisation norvégien et sur les nouvelles voies équipées du système ERTMS, en cours de déploiement.

Le Coradia Nordic est une famille d’automotrices de pointe très polyvalentes, à plancher bas, qui répond à la demande de transports régionaux et intercités pour les pays nordiques. Sa conception modulaire offre aux opérateurs la possibilité de choisir la configuration et l’aménagement les mieux adaptés à leur marché et à leur stratégie commerciale. La plate-forme offre des solutions sans émissions telles que la batterie ou l’hydrogène pour les lignes non-électrifiées. En outre, Alstom adopte une approche durable en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie du produit, de sa conception initiale à sa fin de vie, ce qui permettra à Norske tog de maximiser la valeur de ses actifs.

Alstom assemblera les trains de Norske tog sur son site de Salzgitter, en Allemagne. Plusieurs sites français d’Alstom sont impliqués dans le projet, notamment Tarbes pour les systèmes de traction, Ornans pour les moteurs, Villeurbanne pour les systèmes de signalisation et Petit-Quevilly pour les transformateurs.

Norske tog AS appartient au ministère norvégien des Transports et des Communications. L’entreprise fournit, détient et gère le matériel roulant des trains de voyageurs en Norvège.

Alstom™ et Coradia™ Nordic sont des marques protégées du groupe Alstom.

1 Système de gestion du trafic des chemins de fer européens





À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde attestent de l'expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l'innovation, la conception et la technologie. En 2022, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 12e fois consécutive. Basé en France, Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2022.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations.



