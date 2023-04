ALSTOM SA: Alstom fournira 34 tramways Citadis et leur maintenance pour la Ville de Québec au Canada

Alstom fournira 34 tramways Citadis et leur maintenance pour la Ville de Québec au Canada

Un contrat 1 pour fournir 34 tramways Citadis et leur maintenance pendant 30 ans avec un e valeur total e d’environ 900 millions d’euros ( 1,34 milliard de dollars canadiens).

Un tramway qui sera adapté aux exigences spécifiques de la Ville de Québec, notamment en conditions hivernales.

Une solution de mobilité développée à Saint-Bruno-de-Montarville et assemblée à La Pocatière au Québec.





25 avril 2023 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a remporté un contrat auprès de la Ville de Québec pour la fourniture de 34 tramways Citadis pour le projet du tramway de Québec. Le contrat, dont la valeur totale est d’environ 900 millions d’euros (1,34 milliard de dollars canadiens), comprend la conception et la fourniture du matériel roulant ainsi que son entretien pour une durée de 30 ans. Le contrat comporte aussi une option d'acquisition d'au maximum cinq rames supplémentaires, incluant la maintenance de celles-ci.

La Ville de Québec bénéficiera d’une solution de mobilité éprouvée et fiable, développée et assemblée au Québec. Les rames du tramway seront développées par les ingénieurs d’Alstom basés à Saint-Bruno-de-Montarville, le siège social d’Alstom dans la région Amériques situé sur la Rive-Sud de Montréal, et elles seront assemblées dans son usine de La Pocatière dans la région du Bas-Saint-Laurent. Les tramways seront adaptés aux conditions climatiques et topographiques de la Ville de Québec. Confortables, modernes et spacieuses, les rames seront 100% électriques et circuleront sur une ligne longue de 19 kilomètres qui constituera la colonne vertébrale d’un réseau de transport en commun bonifié pour la Ville de Québec. Le tramway offrira une alternative de transport attrayante pour limiter la congestion routière, réduire l’impact de la mobilité sur l’environnement et la qualité de l’air, améliorer la qualité de vie des habitants et renforcer davantage encore l’attractivité de la Ville de Québec.

« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par la Ville de Québec pour fournir le matériel roulant et l’entretien de ce projet de mobilité signature pour la région de la Capitale-Nationale, souligne Michael Keroullé, Président d’Alstom dans la région Amériques. Nous sommes honorés de la confiance octroyée par l’administration et les représentants élus de la Ville de Québec, et sommes engagés à travailler en partenaire avec la Ville pour offrir un produit de grande qualité et fiabilité, une solution conçue et assemblée par nos équipes au Québec, au service de Québec. »

La gamme de produits Citadis d’Alstom est la référence pour les solutions modernes de tramway à plancher bas. Elle est au cœur de nombreux projets de rénovation urbaine dans le monde en offrant une expérience passagers améliorée, une ergonomie pour le conducteur, une faible consommation d’énergie et des coûts de cycle de vie optimisés. À ce jour, plus de 3 000 tramways Citadis ont été vendus à 70 villes dans 20 pays dans le monde, y compris au Canada.

En tant que leader dans les services ferroviaires, Alstom apporte chaque jour une valeur ajoutée à ses clients, en veillant à ce que leurs flottes fonctionnent de manière sûre, fiable et efficace. Avec plus de 16 000 employés dans le secteur des services et 258 sites dans le monde, Alstom dispose d’une solide expertise et de la plus grande empreinte mondiale, couvrant plus de 40 pays. Le vaste portefeuille de services d’Alstom couvre l’ensemble du cycle de vie des actifs, répondant aux différents besoins des clients, avec des équipes de maintenance qui s’occupent de 35 500 véhicules dans le monde. En tant que leader de la mobilité intelligente et durable, Alstom propose des solutions numériques innovantes pour l’optimisation de la maintenance et des flottes performantes, et accompagne ses clients dans la transition énergétique.

Avec 1 800 employés répartis sur trois sites principaux, Alstom est le seul acteur de la mobilité ferroviaire à compter des installations sur l’ensemble de la chaine de valeur, de la conception, ingénierie, assemblage et validation, à l’exploitation et l'entretien, au Québec. L’entreprise est pleinement engagée à accroitre ses activités localement et à offrir à ses clients les solutions de mobilité les plus innovantes et durables. Le tramway de Québec s’inscrit pleinement dans cette approche. L’équipe d’Alstom est fière d’établir un partenariat de long terme avec la Ville de Québec.

Alstom et Citadis sont des marques protégées du groupe Alstom.

1 Enregistrement prévu au 2e semestre de l’exercice 2023/24.





À propos d’Alstom



Menant les sociétés vers un avenir à faible émission de carbone, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui jettent les bases durables de l’avenir des transports. Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de tramways, de systèmes clés en main, de services, d’infrastructures, de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses différents clients le plus large portefeuille de l’industrie. 150 000 véhicules en service commercial dans le monde entier témoignent de l’expertise reconnue de l’entreprise en matière de gestion de projet, d’innovation, de conception et de technologie. En 2022, l’entreprise a été incluse dans les indices de durabilité Dow Jones, Monde et Europe, pour la 12e fois consécutive. Basé en France et présent dans 70 pays, Alstom emploie plus de 74 000 personnes. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2022.

Pour plus d’informations, consultez le site www.alstom.com



