ALSTOM SA : Alstom fournira 49 tramways Citadis à Nantes Métropole

9 octobre 2020 – Alstom fournira 49 tramways Citadis à Nantes Métropole pour un montant de près de 200 millions d’euros1.

« La ville de Nantes a marqué l’histoire des transports urbains en France en tant qu’initiatrice du renouveau du tramway moderne dans les années 80. Nous sommes extrêmement fiers que la ville de Nantes nous fasse à nouveau confiance pour équiper son réseau avec nos Citadis de dernière génération », déclare Jean-Baptiste Eyméoud, Président d’Alstom en France.

Ces Citadis de nouvelle génération disposent de composants standardisés, éprouvés et plus accessibles, permettant aux habitants de la Métropole de Nantes de disposer d’un matériel fiable et disponible. Particulièrement économe en énergie, ce Citadis est revalorisable à plus de 99 %.

Sept des treize sites d’Alstom en France vont contribuer à la conception et à la fabrication du tramway de Nantes Métropole : La Rochelle (conception et assemblage des rames et support logistique), Le Creusot (bogies), Ornans (moteurs de traction), Valenciennes (aménagement intérieur), Aix en Provence (système de protection et d’aide à la conduite), Saint-Ouen (service après-vente), et Villeurbanne (systèmes électroniques embarqués).

A ce jour, plus de 2 600 tramways Citadis ont été vendus à plus de 50 villes dans 20 pays du monde, dont 23 en France, avec près de 20 ans d’expérience et plus d’un milliard de kilomètres parcourus.

1 contrat enregistré au 2e trimestre de l’exercice fiscal en cours



À propos d’Alstom Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros et enregistré pour 9,9 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte actuellement 38 900 collaborateurs. Ses quelque 9 500 employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Plus de 25 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français. Contacts Presse :

Coralie COLLET – Tel. + 33 (1) 57 06 18 81

coralie.collet@alstomgroup.com









Samuel MILLER – Tel. + 33 (1) 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com









Tanja FRITSCHI – Tel. + 33 (6) 44 16 37 49

tanja.fritschi@alstomgroup.com







Pièce jointe