ALSTOM SA : Alstom fournira de nouveaux trains Metropolis pour la Ligne 5 du Métro de Bucarest

Alstom fournira de nouveaux trains Metropolis pour la Ligne 5 du Métro de Bucarest

Alstom décroche son premier contrat de matériel roulant en Roumanie et livrera un train de classe mondial pour les transports publics de Bucarest



3 novembre 2020 – Alstom a décroché un contrat auprès de Metrorex SA, l’opérateur du métro de Bucarest, pour livrer, en deux lots, jusqu’à 30 trains Metropolis destinés à la récente Ligne 5 du réseau de métro de la ville. Le contrat s’élève à plus de 100 millions d’euros pour les 13 premiers trains. Il est assorti d'une option pour 17 trains supplémentaires qui, si le client décide de l’exercer, pourrait porter le projet à une somme totale de 240 millions d’euros.

Le premier train sera livré en moins de 29 mois et sera mis en circulation sur le premier tronçon de la nouvelle ligne de métro, qui est déjà en service. Les 12 autres trains du premier lot seront livrés immédiatement après l’homologation de la première rame, tandis que le lot optionnel de 17 rames sera livré sur la base d'une commande ferme de Metrorex SA.

« Nous sommes très fiers d’avoir obtenu ce contrat, surtout que les trains Alstom circuleront pour la première fois en Roumanie. Le savoir-faire d’Alstom dans le domaine du métro est apprécié dans le monde entier depuis 30 ans et désormais les passagers roumains pourront également en bénéficier. Nous sommes heureux de voir notre leadership, dans la production et la maintenance des trains, reconnu par notre client roumain » a déclaré Gabriel Stanciu, Directeur général d’Alstom pour la Roumanie, la Bulgarie et la République de Moldavie.

Chacune des rames de six voitures destinées à la ville de Bucarest comprendra 216 sièges disposés dans la longitude et deux zones d’accès spécialement conçues pour les personnes à mobilité réduite. Les trains ont une configuration particulière, adaptée pour le métro de Bucarest : des charpentes de caisse en acier inoxydable, de 114 mètres de long et 3 mètres de large, pouvant accueillir 1 200 passagers au total. La configuration définitive, les couleurs et les finitions seront intégralement faites selon les exigences du client, qui seront déterminées pendant la phase de conception collaborative. Les trains seront dotés d'unités CBTC, afin d’être compatibles avec les toutes dernières technologies de signalisation de voie.

Les passagers bénéficieront d'une série d’innovations qui rendront leurs trajets plus efficaces et plus confortables : réduction du bruit à bord du train, quatre doubles portes de chaque côté des voitures, de larges vitres, un éclairage au LED et un système d’information des voyageurs en temps réel (ex. : plan de ligne dynamique). Les trains sont conçus de sorte à faciliter les flux de passagers : de larges portes, des couloirs spacieux ainsi que des espaces aménagés pour les personnes handicapées.

Les trains Metropolis d’Alstom sont en service depuis plus de 20 ans dans le monde, leur flexibilité permettant de nombreuses configurations. Parmi les 60 clients du métro d’Alstom figurent les villes de Paris, New York, Londres, Amsterdam, Singapour, Riyad, Dubaï, Sydney et Montréal.

À propos d’Alstom Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros et enregistré pour 9,9 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte actuellement 38 900 collaborateurs.



