ALSTOM SA : Alstom renforce son équipe de direction et annonce la nomination d'un nouveau Vice-président Exécutif et Directeur financier et d'une nouvelle Directrice des ressources humaines

5 mai 2023 – Alstom annonce la nomination de son futur Directeur financier et de sa nouvelle Directrice des ressources humaines.



A compter du 30 juin 2023, Bernard Delpit prendra les fonctions de Vice-Président Exécutif et Directeur financier du groupe et Helen Bradley sera nommée Directrice des ressources humaines.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Bernard Delpit et Helen Bradley au sein du comité exécutif d’Alstom. Leurs larges expériences dans des groupes industriels internationaux et des institutions financières de premier plan seront des atouts considérables pour le développement d’Alstom », a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président du Conseil d’administration et Directeur Général du groupe Alstom. « Nous remercions Laurent Martinez et Anne-Sophie Chauveau-Galas pour leur contribution de longue date à l’entreprise ».

Bernard Delpit a plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs privé et public. Il a occupé des postes de direction dans différents secteurs d’activité, notamment l'automobile, l’aéronautique et la banque. Il débute sa carrière en 1990 à l'Inspection générale des finances. Il exerce ensuite de 2000 à 2007 des responsabilités au sein du groupe PSA Peugeot Citroën où, après trois ans en Chine en tant que Directeur Général adjoint, il est nommé Directeur du contrôle de gestion du groupe. En 2007, il rejoint la Présidence de la République comme Conseiller économique. En 2009 il est nommé Directeur Général adjoint et Directeur financier du groupe La Poste (courrier, express et services financiers). De 2011 à 2015, il occupe la fonction de Directeur financier du groupe Crédit Agricole. De 2015 à 2022, il est le Directeur financier de Safran, dont il devient le Directeur Général adjoint à compter de 2021, également en charge de la stratégie, des fusions-acquisitions, de la gestion des risques et de l’immobilier. Dernièrement il était Directeur Général adjoint du Groupe Bruxelles Lambert. Bernard Delpit est diplômé de l'IEP Paris et de l'ENA.

Helen Bradley rejoint Alstom après avoir exercé, depuis 2018, la fonction de Directrice des ressources humaines et QHSE de Bureau Veritas, le leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. De nationalité britannique, Helen est titulaire d’un diplôme en Finance et Comptabilité de Bristol Polytechnic et d’un diplôme de troisième cycle en Gestion des ressources humaines de l’université West of England. Elle débute sa carrière chez Lloyds Bank et rejoint ensuite la société Yellow Pages Sales, une filiale de British Telecommunications, en tant que responsable régionale. En 1998 elle intègre le groupe Schneider Electric au Royaume Uni, où elle occupe, pendant 20 ans, différents postes de direction des ressources humaines, pour des activités régionales et des divisions commerciales. En 2006, elle est promue Directrice des ressources humaines et de la communication interne, pour la division Industrie, avant d’étendre ses responsabilités à la division Infrastructures en 2010. En 2013, elle est nommée DRH de la division commerciale monde, puis, en 2017, DRH pour les opérations en Amérique du Nord.





À propos d’Alstom



Menant les sociétés vers un avenir à faible émission de carbone, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui jettent les bases durables de l’avenir des transports. Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de tramways, de systèmes clés en main, de services, d’infrastructures, de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses différents clients le plus large portefeuille de l’industrie. 150 000 véhicules en service commercial dans le monde entier témoignent de l’expertise reconnue de l’entreprise en matière de gestion de projet, d’innovation, de conception et de technologie. En 2022, l’entreprise a été incluse dans les indices de durabilité Dow Jones, Monde et Europe, pour la 12e fois consécutive. Basé en France et présent dans 70 pays, Alstom emploie plus de 74 000 personnes. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2022.

Pour plus d'informations, consultez le site www.alstom.com



