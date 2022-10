ALSTOM SA: Alstom signe un contrat-cadre avec Rete Ferroviaria Italiana pour la fourniture d'un système de signalisation ERTMS destiné au centre et au sud de l'Italie

Alstom signe un contrat-cadre avec Rete Ferroviaria Italiana pour la fourniture d’un système de signalisation ERTMS destiné au centre et au sud de l’Italie

Alstom décroche le lot « Sud-Centre » d’une valeur de 900 millions d’euros qui couvre environ 1 400 kilomètres de lignes.

Cet appel d’offres constitue la dernière étape de la réalisation des projets technologiques financés par le P lan national pour la R eprise et la R ésilience (PRR).

Une solution digitale pour augmenter la régularité des trains et la capacité des réseaux ferrés.





19 octobre 2022 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a signé un contrat-cadre d’environ 900 millions d’euros1 avec la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) pour concevoir, livrer et mettre en service un système ERTMS2 (système de supervision et de contrôle des trains le plus avancé à ce jour) à grande échelle en Italie.

Alstom fournira le tout dernier système de signalisation ERTMS Baseline 3 Niveau 2, avec GSM-R3 et verrouillage digital ACCM4, sur 27 lignes gérées par RFI dans les régions suivantes : Sardaigne, Molise, Pouilles, Ombrie, Latium et Campanie. Le système proposé par Alstom est conforme aux spécifications techniques d’interopérabilité requises par l’Union européenne et aux normes CENELEC5 sur la sécurité ferroviaire, afin de garantir le respect des règles de sécurité les plus strictes.

« Avec ce nouveau contrat, Alstom confirme sa place d’acteur de référence du secteur ferroviaire en Italie. Alstom est très fier d’avoir été choisi pour la deuxième fois par RFI sur l’un des principaux projets du Plan italien pour la Reprise et la Résilience. Cela démontre également l’engagement d’Alstom à fournir à l’Italie une technologie de pointe pour améliorer l’infrastructure ferroviaire du pays et offrir des solutions de mobilité durables et intelligentes qui profiteront aux voyageurs » a expliqué Gian Luca Erbacci, Président Europe d’Alstom.

Le lot « Sud-Centre » fait partie d’un appel d’offres de 2,7 milliards d’euros lancé par RFI pour mettre en place un système ERTMS à travers tout le pays. Il représente la dernière partie des projets techniques financés dans le cadre du PRR et doit transformer environ 4 800 kilomètres de lignes ferroviaires au total.

Le système ERTMS est le dernier-né et le plus avancé des systèmes de gestion du trafic ferroviaire en Europe. C’est un projet industriel majeur, destiné à fluidifier le transport ferroviaire et à le rendre plus compétitif sur le continent. Le système ERTMS assure l’interopérabilité des systèmes ferroviaires nationaux, réduit les coûts d’achat et de maintenance des systèmes de signalisation, tout en permettant d’augmenter la régularité des trains et la capacité des réseaux.

Alstom fabrique des trains en Italie depuis 160 ans et fournit des solutions de signalisation et d’électrification au pays depuis 90 ans. Aujourd’hui, avec 10 sites à travers le pays et plus de 3 500 salariés, Alstom est un employeur local de poids, reconnu comme un leader sur le marché ferroviaire italien.

1 La signature de ce contrat-cadre ne constitue pas une prise de commande. Les commandes fermes prévues par ce contrat-cadre seront passées progressivement, la première tranche étant attendue au cours du second semestre de l’exercice fiscal 2022/23.

2 Système Européen de Gestion du Trafic Ferroviaire (en anglais, European Rail Transport Management System)

3 Système radio pour la communication audio et le transfert de données entre la voie et le train

4 Système central de commande et de contrôle multiposte

5 Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique





À propos d'Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde attestent de l'expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l'innovation, la conception et la technologie. En 2021, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 11e fois consécutive.

Basé en France, Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

