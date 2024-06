Alstom signe un contrat de 323 millions d'euros avec Polo Logistica FS pour la fourniture de 70 locomotives Traxx Universal avec maintenance



Le contrat comprend 12 ans de maintenance complète et une option pour 30 locomotives supplémentaires, les premières livraisons devant débuter en 2025

Les locomotives seront fabriquées en Italie sur le site Alstom de Vado Ligure, et les services de maintenance seront assurés dans tout le pays

19 juin 2024 - Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a signé un contrat avec Mercitalia Rail, une société de Polo Logistica FS1, pour la fourniture de 70 locomotives Traxx Universal pour l'Italie, ainsi que 12 ans de services de maintenance complets. Certaines de ces locomotives seront équipées de la technologie du dernier kilomètre2. Le contrat est évalué à plus de 323 millions d'euros et comprend une option pour la fourniture de 30 locomotives supplémentaires et une extension des services de maintenance.

Traxx Universal est la plate-forme de locomotive à quatre essieux la plus avancée, offrant une efficacité énergétique et une capacité de traction élevées. Sa conception fonctionnelle, associée à un plan de maintenance étendu prévoyant des fréquences d'intervention réduites, garantit des niveaux élevés de fiabilité et de disponibilité. Le système du dernier kilomètre permet une transition transparente entre la traction de ligne et les lignes non-électrifiées, comme celles que l'on trouve dans les ports, les zones industrielles ou les terminaux.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce nouveau contrat important avec Polo Logistica, un client de longue date et l'un des pionniers italiens en matière d'investissement dans les locomotives électriques de grande puissance. Depuis le début de notre collaboration, nous avons fourni à Polo Logistica plus de 50 locomotives similaires, qui ont toutes été mise en service commercial », a déclaré Michele Viale, Directeur général d'Alstom en Italie.

Il a ajouté : "Ce nouvel accord renforce les opérations sur le site de Vado Ligure et réaffirme notre expertise dans les technologies ferroviaires de pointe. Notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation nous permet de fournir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de nos clients. En effet, le contrat de fourniture comprend des locomotives de dernier kilomètre capables de relier directement le réseau ferroviaire aux terminaux et aux ports, améliorant ainsi l'efficacité, la rapidité et la sécurité de la manutention des marchandises à l'échelle mondiale.

Toutes les locomotives Traxx Universal destinées au marché italien sont fabriquées sur le site d'Alstom à Vado Ligure. Ce site, qui a plus d'un siècle d'expérience dans la production de véhicules, bénéficie de l'expertise de plus de 300 personnes. Le site fait partie intégrante des différentes étapes de la production, y compris le sous-assemblage électrique et pneumatique, l'assemblage des bogies, la peinture des véhicules, l'assemblage final, les essais, les essais de pluie, le pesage des véhicules et la réparation de l'électronique de puissance et de commande.

Une équipe de techniciens expérimentés, répartis dans cinq dépôts de maintenance en Italie, supervise actuellement la maintenance de plus de 200 locomotives Traxx Universal. Avec ce contrat, le nombre de locomotives en maintenance dépassera les 300 et l'équipe sera davantage renforcée. Un centre local, spécialisé dans la maintenance numérique, saisit les données des locomotives et surveille leur état en temps réel. Cela facilite la maintenance dans les dépôts et les interventions mineures sur plus de 10 sites dans tout le pays, garantissant ainsi une performance et une disponibilité maximales de la flotte.

Au cours des 20 dernières années, plus de 2 700 locomotives Traxx ont été vendues en Europe, dont plus de 325 rien qu'en Italie.

Alstom est le leader du marché des services ferroviaires et accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs actifs grâce au plus large portefeuille de solutions de services. Les services de maintenance FlexCare Perform d'Alstom sont adaptés aux besoins des clients et aux exigences opérationnelles, depuis l'assistance technique avec pièces détachées jusqu'aux solutions de maintenance entièrement externalisées. Alstom assure la maintenance de plus de 2 450 locomotives dans le monde et est l'entité chargée de la maintenance de plus de 170 locomotives en Italie.

Alstom™, Traxx Universal™ et FlexCare Perform™ sont des marques protégées du groupe Alstom

1 Regroupement des entreprises du Gruppo FS Italiane actives dans le transport de marchandises et la logistique

2 “last mile technology” en anglais





