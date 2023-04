ALSTOM SA: L'Administration des Transports du Maryland confie à Alstom un contrat d'exploitation et de maintenance

L’Administration des Transports du Maryland confie à Alstom un contrat d’exploitation et de maintenance

Un c ontrat pouvant atteindre , avec les extensions, une valeur de 1,2 milliard d'euros sur quinze ans

Le résultat d’ une collaboration datant de 2012 dans le domaine de l ’ exploitation et de la maintenance .

De nouvelles innovations numériques pour développer la mobilité durable et intelligente.





7 avril 2023 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a remporté un contrat d’exploitation et de maintenance auprès de l’Administration des Transports du Maryland (Maryland Transit Administration, MTA). La durée de base du contrat initial de cinq ans1 avec un budget d'environ 367 millions d'euros (401 millions de dollars) peut être prolongée par deux extensions potentielles en 2028 et 2033, qui ensemble porteraient la valeur totale à environ 1,2 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars).

Cet accord fait suite à l’attribution en 2012 d’un précédent contrat de services et prévoit la poursuite de l’exploitation et de la maintenance par Alstom des lignes Camden et Brunswick du réseau MARC (Maryland Area Rail Commuter), respectivement de 63 km et 119 km de long.

Alstom restera responsable de l’exploitation des trains, du service à la clientèle, des équipages, de la maintenance du parc de locomotives et de voitures passagers, ainsi que de la gestion des gares et des installations ferroviaires. Alstom a acquis une grande expérience et a prouvé son expertise dans la maintenance de la flotte mixte du réseau MARC – qui comprend 42 locomotives diesel, 60 voitures MARC II et 54 voitures Alstom à deux niveaux (voitures MultiLevel II MARC IV). Les opérations de maintenance incluent l’inspection quotidienne, l’entretien des équipements, la maintenance préventive et corrective dans les installations de maintenance du réseau MARC, qui sont la propriété de l’Administration des Transports du Maryland. Dans le cadre élargi de ce nouveau contrat, Alstom poursuivra l'exploitation et la maintenance des lignes Camden et Brunswick. Outre le pilotage d’un projet d’économie de carburant, ce nouveau contrat comporte également des innovations numériques qui s’inscrivent dans le plan stratégique d’Alstom visant à ouvrir la voie à une mobilité plus intelligente et plus durable.

Digital Twin est un outil de virtualisation des installations et des équipements. Il augmente l’efficacité en réduisant les temps de déplacement, en reliant les données et les informations de maintenance et en améliorant les capacités de formation. L’impression 3D sera utilisée pour apporter de l’agilité à certaines activités de maintenance et de remplacement de pièces détachées. La plateforme d’assistance à distance comprend des lunettes connectées qui fourniront une assistance à distance permettant l’analyse en temps réel et la résolution de problèmes sur le terrain par des experts locaux et régionaux, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

« Nous sommes ravis de pouvoir renforcer la relation solide et ancienne que nous avons avec l’Administration des Transports du Maryland et nous sommes très fiers des performances que nous affichons depuis le lancement de nos services en 2013.», a déclaré Michael Keroullé, président d’Alstom Americas. « Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec le réseau MARC en maintenant un niveau de performance élevé, le même dont nous avons fait preuve au cours de la dernière décennie. »

À propos d’Alstom Services

En tant que pionnier de la mobilité, Alstom apporte chaque jour une valeur ajoutée à ses clients, en veillant à ce que leurs flottes fonctionnent de manière sûre, fiable et efficace. Avec plus de 15 000 employés dans le secteur des services et 250 sites dans le monde, Alstom dispose d’une solide expertise et de la plus grande empreinte mondiale, couvrant plus de 40 pays. Le vaste portefeuille de services d’Alstom couvre l’ensemble du cycle de vie des actifs, répondant aux différents besoins des clients, avec des équipes de maintenance qui s’occupent de 35 500 véhicules dans le monde. En tant que leader de la mobilité intelligente et durable, Alstom propose des solutions numériques innovantes pour l’optimisation de la maintenance et des flottes performantes, et accompagne ses clients dans la transition énergétique.

Avec plus de 40 ans d’expérience et un taux de disponibilité des systèmes de plus de 99,5 %, Alstom propose des solutions de maintenance des systèmes de premier ordre, couvrant les trains, la signalisation et l’infrastructure ferroviaire (voies, caténaires, alimentation électrique et télécommunications), ce qui permet d’accroître la disponibilité des systèmes et d’assurer un fonctionnement continu et sûr de tous les actifs.

En tant que premier opérateur privé en Amérique du Nord, Alstom propose une large gamme de solutions évolutives d’exploitation des trains pour les passagers et les propriétaires d’actifs : de l’assistance au conducteur à la billetterie, en passant par la programmation et l’optimisation des horaires. Le groupe exploite tous les types de matériel roulant, Alstom et non Alstom, et propose à la fois des opérations ferroviaires entièrement automatisées et manuelles, avec une optimisation du personnel de bord et des gares. Les références du Groupe en Amérique du Nord comprennent plus d’une douzaine de systèmes de transport en commun à travers les États-Unis et le Canada, sur 35 sites, par l’intermédiaire de plus de 3 800 experts en services spécialisés. Son portefeuille complet de services comprend également la modernisation, les pièces détachées, les réparations, les révisions, ainsi que les services numériques et d’assistance.

En tant que leader des technologies de mobilité aux États-Unis, Alstom s’engage non seulement à fournir des solutions de mobilité sûres et fiables, mais aussi à renforcer l’équité sociale et l’inclusion au sein de l’industrie, et, à ce titre, travaille étroitement avec les chaînes d’approvisionnement locales et les développe afin de favoriser les économies régionales.

Alstom™ est une marque protégée du groupe Alstom.

1 Enregistré au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2022/23 se terminant le 31 mars.





À propos d’Alstom



Menant les sociétés vers un avenir à faible émission de carbone, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui jettent les bases durables de l’avenir des transports. Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de tramways, de systèmes clés en main, de services, d’infrastructures, de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses différents clients le plus large portefeuille de l’industrie. 150 000 véhicules en service commercial dans le monde entier témoignent de l’expertise reconnue de l’entreprise en matière de gestion de projet, d’innovation, de conception et de technologie. En 2022, l’entreprise a été incluse dans les indices de durabilité Dow Jones, Monde et Europe, pour la 12e fois consécutive. Basé en France et présent dans 70 pays, Alstom emploie plus de 74 000 personnes. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2022.

Pour plus d’informations, consultez le site www.alstom.com.



