ALSTOM SA: Une étape transformante pour Alstom : réalisation de l'acquisition de Bombardier Transport

Une étape transformante pour Alstom : réalisation de l’acquisition de Bombardier Transport

Création d’un leader mondial de la mobilité, engagé à répondre à la demande croissante en matière de transport plus vert dans le monde entier

Un portefeuille complet de produits, des capacités d’innovation en R&D sans précédent, une présence commerciale élargie, mobilisant les nombreuses complémentarités entre les deux groupes

75 000 employés expérimentés et venant de tous les horizons dans 70 pays au service des clients à travers le monde

Un profil d’actionnariat de long-terme renforcé et de la valeur créée pour toutes les parties prenantes



29 janvier 2021 – Alstom annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition de Bombardier Transport. Tirant parti de sa stratégie claire Alstom in Motion ainsi que de ses fondamentaux opérationnels et de sa trajectoire financière solides, Alstom, en intégrant Bombardier Transport, renforcera son leadership sur un marché de la mobilité durable en plein essor, en atteignant une taille critique dans toutes les géographies et en intégrant de nouvelles solutions et actifs pour mieux accompagner ses clients à travers le monde.

Le Groupe élargi a environ 15,7 milliards1 d’euros de chiffre d’affaire combiné proforma et un carnet de commande combiné de 71,1 milliards2 d’euros. Il emploie 75 000 personnes dans 70 pays, possède des capacités d’innovation en R&D sans précédent et un portefeuille complet de produits et de solutions.

« Aujourd’hui est un moment unique pour Alstom et le secteur de la mobilité en général avec la création d’un nouveau leader de dimension mondiale centré sur la mobilité durable et intelligente. Plus que jamais, le monde doit s’engager dans une transformation sociale et environnementale profonde, pour être en mesure d’adresser les grands défis que posent l’urbanisation, l’égalité d’accès au développement économique et le changement climatique. Le transport, essentiel à la vie sociale et professionnelle mais avec un impact environnemental important, est au cœur de cette transition. Notre responsabilité, avec les 75 000 employés d’Alstom aujourd’hui, est de transformer nos atouts uniques créés par cette transaction en moteur de cette nécessaire transformation. Notre responsabilité est d’apporter l’innovation requise pour des défis de cette ampleur et que toutes les communautés à travers le monde, qu’elles voyagent pour retrouver des êtres chers ou pour des raisons professionnelles, puissent avoir accès aux mêmes qualités de service et d’efficacité, tout en préservant la planète » a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d’Alstom.

Un nouveau leader mondial dans la mobilité intelligente et durable

Un groupe au service d’un marché en croissance

Le marché ferroviaire est soutenu par des moteurs fondamentaux de croissance tels que l’urbanisation croissante, les stratégies d’investissements publics, et un volontarisme mondial pour une transformation verte et digitale des systèmes de transport. Malgré la pandémie, les récentes annonces de relance économique confirment clairement le développement de la mobilité durable et plus précisément des transports ferroviaires comme une priorité de long terme. Le marché de l’équipement ferroviaire devrait croître à un TCAM de 2,3% à horizon 20253.

Un rayonnement international accru, capitalisant sur la complémentarité des deux groupes

Le Groupe aura un rayonnement commercial sans égal dans toutes les géographies, grâce à la complémentarité des deux entreprises. Alors qu’Alstom possède déjà une clientèle bien établie en France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil, Bombardier Transport apportera une proximité avec une clientèle dans des marchés stratégiques tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, les pays Nordiques, la Chine et l’Amérique du Nord. Le Groupe aura désormais en particulier de très fortes capacité en Europe et Amérique du nord, qui représente environ 75% du marché d’équipement accessible.

Comme annoncé précédemment, le siège social d'Alstom des Amériques sera basé à Montréal, au Québec – et dirigera toutes les opérations dans la région – en plus d'établir un centre d’excellence en design et ingénierie qui s'appuiera sur l'expertise existante au Québec en matière d'innovation et mobilité durable.

Alstom sera encore plus proche de ses clients et pourra mettre à profit son savoir-faire en matière de mobilité à travers le monde pour offrir les meilleures solutions de mobilité et les plus adaptées.

Un portefeuille complet de produits et de solutions ferroviaires, des lignes de produit renforcées

Le Groupe offrira aux opérateurs de transport et gestionnaires d’infrastructures des produits et des solutions sur l’ensemble de la chaîne de valeur du rail. En intégrant Bombardier Transport, Alstom possédera le portefeuille de solutions le plus complet du ferroviaire. Dans les Matériels Roulants, sa gamme de produits s’étendra du transport léger sur rail aux trains à très grande vitesse, en passant par des nouveaux produits stratégiques tels que les « people mover » et le monorail. Le Groupe sera en mesure d’accompagner ses clients dans le domaine des Service avec un vaste réseau de sites de maintenance et des capacités de maintenance prédictive accrue. Avec une flotte de 150 000 véhicules, le Groupe possédera la base installée la plus importante au monde, un tremplin unique pour accroître son leadership dans le domaine des Services. Sa gamme de produits de Signalisation acquiert une échelle significative, devenant la 2ème mondiale en termes de chiffre d’affaires4 et acquérant des capacités techniques et commerciales sur des marché stratégiques, complémentaires de ceux d’Alstom.

Une base industrielle globale et équilibrée, au service d’une clientèle dans le monde entier

Le Groupe aura accès à davantage de capacités industrielles stratégiques avec une base industrielle compétitive, autant dans les marchés établis tels que l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du Nord, l’Australie que dans les marchés émergents incluant l’Europe de l’Est, le Mexique et l’Inde. Bombardier Transport apporte des centres d’expertise pour les locomotives et les bogies en Allemagne, pour le monorail et les « people movers » au Canada, pour les trains surburbains et régionaux en France et au Royaume-Uni, pour la traction en Suède ainsi que des centres d’ingénierie dans des pays à meilleurs coûts en Thaïlande. Il apporte également sept co-entreprises bien établies en Chine. Avec ces apports stratégiques immédiats à la base industrielle d’Alstom, déjà diversifiée, le Groupe élargi dispose d’une expertise industrielle plus étendue et est plus proche de ses clients.

Des capacités en R&D sans précédent pour alimenter une innovation verte et intelligente

Alstom est déjà un pionnier de la mobilité avec des innovations de pointe comme son récent train à hydrogène, l’automatisation de la conduite des trains, des matériels roulants et des infrastructures efficients sur le plan énergétique. Rassemblant environ 17 500 ingénieurs et talents en R&D des deux groupes, consolidant un héritage riche de 10 000 brevets et incorporant des technologies additionnelles significatives de Bombardier Transport, par exemple en maintenance prédictive, en signalisation et en opérations digitales, le Groupe sera en mesure de développer des solutions à un rythme accéléré et à plus grande échelle pour faire de la mobilité de demain une réalité. Alstom accélère vers son ambition : être l’acteur innovant mondial de la mobilité durable et intelligente.

Une création de valeur de long-terme confirmée pour l’ensemble des parties prenantes

Les clients et les passagers bénéficieront de la proximité avec les équipes et les sites d’Alstom, de capacités d’innovation incomparables, d’une gamme complète de produits et de solutions ferroviaires et également de l’engagement du Groupe à livrer efficacement.

Les employés de Bombardier Transport rejoignent le Groupe Alstom le 29 janvier 2021. Ces talents enrichiront le profil opérationnel d’Alstom à tous les niveaux et formeront, avec les employés d’Alstom, une équipe agile, inclusive et responsable.

Avec le transport ferroviaire qui est le mode de transport motorisé le plus faible en émission de CO2, le Groupe est plus que jamais focalisé sur son ambition de décarboner la mobilité. Alstom réaffirme son engagement à créer un impact positif sur les communautés dans lesquelles il opère, à fournir à ses employés les meilleurs environnement et expérience de travail et à être aux plus hauts standards en termes de conduites responsables des affaires.

Alstom confirme son objectif de dégager 400 millions d’euros annuels de synergies de coûts après 4 à 5 ans5 et de rétablir la marge de Bombardier Transport en ligne avec les standards à moyen terme. L’opération devrait conduire à une relution à deux chiffres du Bénéfice Net par Action (BNPA) à partir de l’année 2 post-réalisation6 et au maintien de son profil de crédit solide avec une notation Baa2.

Actionnariat et gouvernance : un nouvel actionnaire principal avec une approche d’investissement de long terme

La CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) devient aujourd’hui l’actionnaire principal avec 17,5% du capital d’Alstom. La CDPQ est engagée dans une approche d’investissement de long terme avec un historique d’investissement important dans les infrastructures et le transport.

Bouygues détient désormais environ 6% du capital d’Alstom.

Conformément aux résolutions approuvées lors de l’Assemblée Générale d’Alstom qui s’est tenue le 29 octobre 2020, Mme Kim Thomassin, représentante de la CDPQ, et M. Serge Godin rejoignent, aujourd’hui le Conseil d’Administration d’Alstom. M. Benoît Raillard a été nommé censeur par le Conseil d’Administration d’Alstom sur proposition de la CDPQ.

Prix et Financement

Le prix de référence s’est établi à 5,5 milliards d’euros, la valeur basse de la fourchette de 5,5 à 5,9 milliards d’euros communiquée le 16 septembre 2020. Le produit de l’acquisition s’élève à 4,4 milliards d’euros qui incluent l’impact du mécanisme d’ajustement de trésorerie minimum basé sur une position de trésorerie nette négative de Bombardier Transport au 31 décembre 2020 et d’autres ajustements contractuels pour un montant de 1,1 milliard d’euros.

L’acquisition a été financée7 par l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 2 milliards d’euros finalisée le 7 décembre 2020, en partie par une émission obligataire de 750 millions d’euros finalisée le 11 janvier 2021, et, enfin par les augmentations de capital réservées à des affiliés de CDPQ et Bombardier Inc. pour un total respectivement de 2,6 milliards et de 500 millions d’euros réalisées aujourd’hui dans le cadre de la réalisation de la transaction8.

Prochaines étapes

Alstom poursuivra et finalisera les ventes de certains actifs du Groupe combiné en ligne avec les engagements décrits dans le communiqué de presse de la Commission Européenne du 31 juillet 2020. Les cessions seront réalisées en conformité avec tous les processus sociaux en vigueur et en respectant les consultations avec les instances représentatives du personnel.9

Alstom tiendra un « Capital Markets Day » cet été.

1 Chiffre d’affaires combiné pro forma pour la période de 12 mois close au 31 mars 2020 non audité

2 Calculé en sommant le carnet de commandes d’Alstom à juin 2020 (41,2 milliards d’euros) et le carnet de commandes de Bombardier Transport à juin 2020 (33,7 milliards de dollars US – converti au taux de 1,1284 EUR/USD). Le carnet de commandes de Bombardier Transport n’a pas fait l’objet d’une revue de cohérence méthodologique avec Alstom

3 TCAM entre 2017-2019 et 2023-2025 pour le marché de l’équipement – « UNIFE Market Study 2020, central scenario (V-shape) »

4 Chiffre d’affaires des activités de Signalisation, basé sur la dernière publication annuelle des concurrents disponibles (Mds euros). Tous les chiffres proviennent des publications des concurrents, ceux des acteurs n°1 et n°4 ont été complétés par des estimations d’Alstom ; les concurrents dont le focus principal est le marché chinois ne sont pas pris en compte

5 Post réalisation de l’acquisition

6 Après prise en compte des synergies de coûts et coûts d’implémentation, et avant amortissement de l’écart d’acquisition

7 Le produit du financement contribuera également à financer la position endettement net/trésorerie nette de Bombardier Transport

8 L’affilié de CDPQ, CDP Investissements Inc., a souscrit 64 680 147 actions nouvelles ordinaires et l’affilié de Bombardier Inc., Bombardier UK Holding Limited, a souscrit 11 504 149 actions nouvelles ordinaires respectivement aux prix de souscription ajusté d’environ 40,67 € et environ 43,46 €, ajustements résultant de la réalisation de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription le 7 décembre 2020.

9 Alstom adhérera à ses engagements de cessions et comportementaux pris dans la cadre de l’approbation de l’acquisition par la Commission Européenne. Les détails sur les engagements comportementaux relatifs à certaines unités de signalisation embarquée et certains systèmes de gestion du contrôle des trains (TCMS), dont les coordonnées des contacts pertinents, sont disponibles à https://www.alstom.com/obu-commitments

À propos

d’Alstom Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, le monorail, des trams et des bus électriques ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 15,7 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 20201. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie 75 000 personnes dans le monde. www.alstom.com

¹comptes proforma non audités



Contacts Presse :



Coralie COLLET - Tél. : +33 (1) 57 06 18 81

coralie.collet@alstomgroup.com

Samuel MILLER - Tél. : +33 (1) 57 06 67 74

Samuel.miller@alstomgroup.com



Relations investisseurs :

Julie MOREL - Tél. : +33 (6) 67 61 88 58

Julie.morel@alstomgroup.com

Claire LEPELLETIER – Tél. : +33 (6) 76 64 33 06

Claire.lepelletier@alstomgroup.com





Pièce jointe