ALSTOM SA : Alstom fournira une nouvelle technologie de signalisation et d'autres mises à niveau pour le Metromover de Miami, Floride

Alstom fournira une nouvelle technologie de signalisation et d'autres mises à niveau pour le Metromover de Miami, Floride

23 juin 2021 – Alstom a été choisi par le Département des transports et des travaux publics du Comté de Miami-Dade afin de fournir sa solution de contrôle des trains basé sur la communication (CBTC) Cityflo 650 pour le système Metromover de Miami-Dade. Dans le cadre d'un contrat de près de 120 millions d’euros (environ 140 millions de dollars américains), Alstom remplacera également ou rénovera le système de distribution électrique, le système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA), les aiguilles des voies de guidage ainsi que d’autres éléments composant le système Metromover. De plus, Alstom introduira de nouvelles fonctionnalités qui augmenteront la fiabilité et la disponibilité du système, réduiront les frais de maintenance et permettront une exploitation plus efficace tout en offrant toujours plus de sécurité aux passagers.

Lancé en 1986, le système Metromover de Miami-Dade a été la première application urbaine de la technologie de navette automatique (Automated People Mover - APM) Westinghouse, qui fait désormais partie du portefeuille de produits d’Alstom. Au fil des ans, le système a été développé et la flotte de véhicules remplacée, mais certains des principaux sous-systèmes arrivent en fin de vie.

« Nous sommes ravis d’accompagner le Comté de Miami-Dade dans la modernisation du système iconique Metromover, qui est emprunté par les résidents locaux et les visiteurs depuis 35 ans maintenant, et de l’aider à répondre à ses besoins futurs de mobilité », explique Jérôme Wallut, Président d’Alstom Amérique. « Ce contrat confirme la position d’Alstom en tant que l’un des principaux fournisseurs de technologie CBTC dans le monde. »

La solution Cityflo 650 a été conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité, de fiabilité, de maintenabilité et de disponibilité. La technologie permet également une grande flexibilité opérationnelle pour gérer les pics de demande en ce qui concerne le nombre de passagers et s’accordera avec les futurs projets de mobilité de Miami. Le tout premier système CBTC basé sur la radio, Cityflo 650, a été installé en 2003 sur le système APM de l’Aéroport international de San Francisco. Depuis, la solution Cityflo 650 a été adoptée sur plus de 30 lignes ferroviaires à travers le monde, et environ 30 autres sont en cours de mise en œuvre.

La technologie CBTC Cityflo a été développée à Pittsburgh, en Pennsylvanie. La mise à niveau de la signalisation du Metromover sera réalisée à l’extérieur de Pittsburgh, avec la participation d'un grand nombre de développeurs CBTC expérimentés, épaulés par une équipe locale qui gérera la phase d’exécution. Les partenaires et sous-traitants locaux d’Alstom à Miami-Dade, parmi lesquels près d'une douzaine d’entreprises dites « désavantagées » (Disadvantaged Business Enterprise), complèteront une équipe hautement qualifiée.

Alstom apportera au projet son approche clés en main pour que la signalisation, la communication et les éléments en bordure de voie du système soient parfaitement intégrés, et pour optimiser le calendrier de livraison. Alstom est l’un des principaux groupes au monde qui depuis 50 ans conçoit, construit, met en service, exploite et entretient avec succès des systèmes complets de navettes automatiques pour des villes et des aéroports dans le monde entier. Aux États-Unis, des systèmes ont été mis en place à Atlanta, Dallas/Fort Worth, Denver, Houston, Las Vegas, Miami, Orlando, Phoenix, Pittsburgh, Sacramento, San Francisco, Seattle et Tampa.

Alstom est une marque du Groupe Alstom

Alstom™ et Cityflo™ sont des marques déposées du Groupe Alstom.





À propos d’Alstom







Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, le monorail, des trams et des bus électriques ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde.

www.alstom.com



Contacts Presse :

Samuel MILLER - Tél. : +33 (0)6 65 47 40 14

samuel.miller@alstomgroup.com



Maryanne ROBERTS - Tél. : +1 (267) 408-1694

maryanne.roberts@alstomgroup.com









Relations investisseurs :

Julie MOREL – Tél. : +33 (0)6 67 61 88 58

Julie.morel@alstomgroup.com



Claire LEPELLETIER – Tél. : +33 (0)6 76 64 33 06

claire.lepelletier@alstomgroup.com





















Pièce jointe