ALSTOM SA : La coentreprise chinoise d'Alstom assurera la maintenance du système Innovia pour les premières lignes de monorail de la ville de Wuhu

3 juin 2021 – La coentreprise chinoise d'Alstom, CRRC Puzhen Bombardier Transportation Systems Limited (PBTS)1, a obtenu un contrat d'une durée de 27 ans pour assurer l’entretien de la plateforme Innovia Monorail 300 de la ville de Wuhu, dans la province d'Anhui (en Chine).

Selon les termes de ce contrat, PBTS sera chargé de l'entretien du nouveau monorail de Wuhu Yunda Rail Transit Construction and Operation Co., Ltd., dont la mise en service est prévue pour la fin de l’année 2021. Le contrat comprend une assistance technique et la fourniture de pièces détachées. Il inclut en outre la main-d'œuvre et les matériaux nécessaires à l'entretien (correctif et préventif) de la flotte Innovia, ainsi que toutes les révisions et l'entretien des aiguillages des rails de guidage et des équipements de dépôt du monorail.

La flotte repose sur un contrat que PBTS a signé en 2017 pour fournir à la ville de Wuhu la plateforme Innovia Monorail 300 ainsi qu'un total de 240 voitures. Une fois achevées, la nouvelle ligne 1 (comprenant 24 stations et d’une longueur de 30,3 km) et la première phase de la ligne 2 (comprenant 12 stations et d’une longueur de 16,5 km) seront les deux premières lignes de monorail de Wuhu et constitueront l'épine dorsale du système de transport ferroviaire public de la ville.

« Nous sommes très fiers de poursuivre notre contribution significative au développement du réseau de transport public de Wuhu grâce à nos solutions intégrées de mobilité urbaine. Ce nouveau contrat témoigne de la confiance des autorités de Wuhu dans le principe du Construction & Maintenance (Build & Maintain) et de leur confiance dans le rôle majeur que joue Alstom, suite à l’acquisition de Bombardier Transport, dans le secteur des transports en pleine expansion en Chine », a déclaré Jianwei Zhang, président d'Alstom Chine.

Conçus pour s'intégrer parfaitement dans les environnements urbains, les systèmes de monorail Innovia d'Alstom, entièrement automatisés et sans conducteur, constituent une solution de mobilité économe en énergie, confortable et rentable, particulièrement adaptée aux villes denses ou en pleine croissance. Ces véhicules modernes et silencieux circulent sur des voies de guidage surélevées construites en usine pour permettre un assemblage rapide et réduire les perturbations sur site. Alstom bénéficie de 30 ans d'expertise dans la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de monorails, avec des normes de disponibilité et de sécurité à la pointe de l'industrie.

De plus, Alstom fournit depuis de longues années des services d'exploitation et maintenance (O&M) pour des systèmes de transport en commun dans le monde entier, avec un total de 42 projets O&M actifs, dont 23 pour des systèmes entièrement clés en main. Son portefeuille complet de services comprend également la modernisation, les pièces détachées, les réparations, les révisions et les services de support numérique.

Présent en Chine depuis plus de 60 ans, Alstom participe à toutes les étapes des projets ferroviaires, avec une gamme complète de matériel roulant (trains à grande vitesse, voitures de passagers, locomotives, métros, navettes automatisées, monorails et tramways), des services sur mesure, ainsi que des solutions d'infrastructure et de signalisation. Depuis la finalisation de l'acquisition de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, Alstom Chine compte treize coentreprises, sept entreprises à capitaux entièrement étrangers et plus de 11 000 employés. Ensemble, les coentreprises ont livré plus de 5 900 voitures de chemin de fer, 1 530 locomotives électriques, 7 194 voitures de métro, 536 voitures de monorail, 168 voitures de transport automatisé de passagers et 191 voitures de tramway au marché du transport ferroviaire chinois, en pleine expansion, ainsi qu'aux marchés étrangers. En Chine, Alstom propose également un large éventail de solutions de services, qui vont de la maintenance lourde à la remise à neuf des composants, et compte 2 252 voitures de métro sous contrat de maintenance. Alstom est l'un des principaux fournisseurs de signalisation du réseau à grande vitesse chinois et, par le biais de ses coentreprises, ses systèmes de signalisation sont utilisés sur 102 lignes de transports collectifs urbains et ses équipements de traction sur 100 lignes de métro urbain en Chine.

1 Le Groupe Alstom détient 50% de CRRC Puzhen Bombardier Transportation Systems Limited qui est consolidé par la méthode de mise en équivalence. Les 50% de revenu net de CRRC Puzhen Bombardier Transportation Systems Limited sont inclus dans la marge d’exploitation ajustée d’Alstom.

