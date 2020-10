Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom est sur la bonne voie aujourd’hui en Bourse où il progresse de 1,65% à 41,20 euros. Le spécialiste du ferroviaire, qui a récemment fait son grand retour au sein du CAC 40, a décroché un contrat de 200 millions d’euros auprès de Nantes Métropole, afin de lui fournir 49 tramways Citadis. Ce contrat sera enregistré au deuxième trimestre de l’exercice fiscal en cours. « Ces Citadis de nouvelle génération disposent de composants standardisés, éprouvés et plus accessibles, permettant aux habitants de la Métropole de Nantes de disposer d’un matériel fiable et disponible », a expliqué Alstom." Particulièrement économe en énergie, ce Citadis est revalorisable à plus de 99 % ", a ajouté le groupe.Dans le détail, sept des treize sites d'Alstom en France vont contribuer à la conception et à la fabrication du tramway de Nantes Métropole : La Rochelle (conception et assemblage des rames et support logistique), Le Creusot (bogies), Ornans (moteurs de traction), Valenciennes (aménagement intérieur), Aix en Provence (système de protection et d'aide à la conduite), Saint-Ouen (service après-vente), et Villeurbanne (systèmes électroniques embarqués).A ce jour, plus de 2 600 tramways Citadis ont été vendus à plus de 50 villes dans 20 pays du monde, dont 23 en France.Ce nouveau contrat a été décroché un mois en amont d'un rendez-vous d'importance pour Alstom : la publication des résultats du premier semestre. Hier, Deustche Bank a dit s'attendre à ce que l'activité commerciale et les performances opérationnelles du groupe restent affectées par la pandémie, avec une performance particulièrement faible en termes de cash-flow.Pour l'analyste, la récente décision de Bouygues de vendre 4,8% de ses parts dans Alstom, via une opération de vente à terme, a envoyé un signal négatif.In fine, Deutsche Bank avait maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 41 euros sur la valeur.