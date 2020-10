Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom fournira 49 tramways Citadis à Nantes Métropole pour un montant de près de 200 millions d’euros. Ce contrat sera enregistré au 2e trimestre de l’exercice fiscal en cours. « Particulièrement économe en énergie, ce Citadis est revalorisable à plus de 99 % », souligne Alstom.Sept des treize sites d'Alstom en France vont contribuer à la conception et à la fabrication du tramway de Nantes Métropole : La Rochelle (conception et assemblage des rames et support logistique), Le Creusot (bogies), Ornans (moteurs de traction), Valenciennes (aménagement intérieur), Aix en Provence (système de protection et d'aide à la conduite), Saint-Ouen (service après-vente), et Villeurbanne (systèmes électroniques embarqués).A ce jour, plus de 2 600 tramways Citadis ont été vendus à plus de 50 villes dans 20 pays du monde, dont 23 en France, avec près de 20 ans d'expérience et plus d'un milliard de kilomètres parcourus.