Alstom fournira 12 tramways Citadis supplémentaires à Nantes Métropole. Ces nouvelles rames s’ajoutent aux 49 tramways commandés en septembre dernier par Nantes Métropole et portent le contrat à 61 tramways, pour un montant total de près de 217 millions d’euros. D’une longueur de 46 mètres, équipé de 8 portes doubles par face, le tramway Citadis de Nantes pourra transporter jusqu’à 300 voyageurs. La livraison de la première rame est prévue fin 2022.



Sept des seize sites d'Alstom en France vont contribuer à la conception et à la fabrication du tramway de Nantes Métropole : La Rochelle (conception et assemblage des rames et support logistique), Le Creusot (bogies), Ornans (moteurs de traction), Valenciennes (aménagement intérieur), Aix-en-Provence (systèmes de protection et d'aide à la conduite), Saint-Ouen (service après-vente) et Villeurbanne (systèmes électroniques embarqués).



À ce jour, plus de 2 900 tramways Citadis ont été vendus à 6o villes dans 20 pays du monde (dont 23 villes en France), totalisant plus de 20 ans d'expérience et plus d'un milliard de kilomètres parcourus.