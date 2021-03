ALSTOM : remporte un contrat géant en Espagne

Au printemps, si les arbres bourgeonnent, les gros contrats aussi. C’est particulièrement vrai pour Alstom qui aligne aujourd’hui son troisième gros contrat du mois. Le géant français, qui a finalisé récemment le rachat de Bombardier Transport, va fournir à Renfe, l’opérateur des chemins de fer espagnols, 152 trains haute capacité. Ils seront issus de la gamme de trains périurbains X’Trapolis. Au total, le contrat s’élève à plus de 1,4 milliard d’euros.



Il prévoit également la maintenance de 56 de ces trains pendant une période de 15 ans et la fourniture de pièces pour la flotte, ainsi que du stock initial de pièces détachées et leur outillage.



Sur une place parisienne à l'équilibre, le titre Alstom avance de 0,71% à 41,23 euros.



Pour séduire Renfe, Alstom a pu faire valoir les qualités de ses nouveaux trains X'Trapolis. Ils vont en effet permettre à Renfe de transporter au moins 20 % de passagers en plus par heure dans les centres ferroviaires les plus encombrés du pays, parmi lesquels Madrid et Barcelone. Chaque train mesurera 100 mètres de long et pourra accueillir plus de 900 passagers. Cerise (écologique) sur le gâteau : il est recyclable à plus de 98 % à la fin de sa durée de service.



Ces trains seront fabriqués sur le site d'Alstom de Santa Perpètua, situé près de Barcelone.



Ce méga-deal du jour vient s'ajouter aux deux belles commandes remportées par Alstom plus tôt ce mois-ci. Il y dix jours, le groupe a annoncé un contrat de 650 millions d'euros auprès de Metra, le système de trains de banlieue de l'agglomération de Chicago. Il s'agissait de la première tranche d'une commande qui pourrait atteindre un maximum de 1,8 milliard de dollars au total.



Début mars, Alstom avait également remporté un contrat d'environ 760 millions d'euros pour les transports régionaux de Basse Saxe en Allemagne.