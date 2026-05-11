Lundi 11 mai 2026
France
Cellectis S.A. : Publication des résultats
LACROIX Group : Publication évolution de l'activité
Europe
Compass Group PLC : Publication des résultats
HOCHTIEF AG : Publication des résultats
Hannover Re : Publication des résultats
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. : Publication des résultats
GEA Group AG : Publication des résultats
USA & Canada
Constellation Energy Corporation : Publication des résultats
Barrick Mining Corporation : Publication des résultats
Simon Property Group, Inc. : Publication des résultats
Circle Internet Group, Inc. : Publication des résultats
Fox Corporation : Publication des résultats
Reste du monde
Petrobras : Publication des résultats
SoftBank Corp. : Publication des résultats
Banco BTG Pactual S.A. : Publication des résultats
Mardi 12 mai 2026
France
Eiffage S.A. : Publication évolution de l'activité
Eutelsat Communications : Publication évolution de l'activité
Coface SA : Publication des résultats
Altamir : Publication des résultats
Compagnie Chargeurs Invest : Publication évolution de l'activité
Adocia : Publication évolution de l'activité
ABEO SA : Publication évolution de l'activité
SMAIO : Publication évolution de l'activité
Prismaflex International : Publication évolution de l'activité
Europe
Siemens Energy AG : Publication des résultats
KBC Groupe NV : Publication des résultats
Bayer AG : Publication des résultats
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. : Publication des résultats
Vodafone Group Plc : Publication des résultats
Imperial Brands PLC : Publication des résultats
EnBW Energie Baden-Württemberg AG : Publication des résultats
Uniper SE : Publication des résultats
HAL Trust : Publication des résultats
JBS N.V. : Publication des résultats
Coloplast A/S : Publication des résultats
Millicom International Cellular S.A. : Publication des résultats
Recordati : Publication des résultats
On Holding AG : Publication des résultats
USA & Canada
Franco-Nevada Corporation : Publication des résultats
Constellation Software Inc. : Publication des résultats
Power Corporation of Canada : Publication des résultats
Qnity Electronics, Inc. : Publication des résultats
Venture Global, Inc. : Publication des résultats
George Weston Limited : Publication des résultats
Reste du monde
ADNOC Gas PLC : Publication des résultats
KDDI Corporation : Publication des résultats
Sea Limited : Publication des résultats
Mercredi 13 mai 2026
France
Alstom : Publication des résultats
Vallourec : Publication des résultats
EPC Groupe : Publication évolution de l'activité
Valneva SE : Publication des résultats
Infotel : Publication évolution de l'activité
Vente-Unique.com : Publication évolution de l'activité
Innate Pharma : Publication évolution de l'activité
HiPay Group : Publication évolution de l'activité
Forsee Power : Publication des résultats
Europe
Siemens AG : Publication des résultats
Allianz SE : Publication des résultats
Deutsche Telekom AG : Publication des résultats
Zurich Insurance Group Ltd : Publication des résultats
Merck KGaA : Publication des résultats
EON SE : Publication des résultats
RWE AG : Publication des résultats
Nebius Group : Publication des résultats
Talanx AG : Publication des résultats
ABN AMRO Bank N.V. : Publication des résultats
Snam S.p.A. : Publication des résultats
Verbund AG : Publication des résultats
Hapag-Lloyd AG : Publication des résultats
KGHM Polska Miedz : Publication des résultats
Porsche Automobil Holding SE : Publication des résultats
Mowi ASA : Publication des résultats
Merlin Properties SOCIMI, S.A. : Publication des résultats
Brenntag SE : Publication des résultats
USA & Canada
Cisco Systems, Inc. : Publication des résultats
Manulife Financial Corporation : Publication des résultats
Hydro One Limited : Publication des résultats
Reste du monde
Alibaba Group Holding Limited : Publication des résultats
SoftBank Group Corp. : Publication des résultats
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. : Publication des résultats
Bharti Airtel Limited : Publication des résultats
Takeda Pharmaceutical Company Limited : Publication des résultats
Jeudi 14 mai 2026
France
Bastide Le Confort Médical : Publication évolution de l'activité
Europe
National Grid plc : Publication des résultats
3i Group plc : Publication des résultats
PKO Bank Polski S.A. : Publication des résultats
CEZ, : Publication des résultats
Telefónica, S.A. : Publication des résultats
Aviva plc : Publication évolution de l'activité
Powszechny Zaklad Ubezpiecze? Spólka Akcyjna : Publication des résultats
Technoprobe S.p.A. : Publication des résultats
United Utilities Group PLC : Publication des résultats
USA & Canada
Applied Materials, Inc. : Publication des résultats
Brookfield Corporation : Publication des résultats
Reste du monde
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : Publication des résultats
Nu Holdings Ltd. : Publication des résultats
Fujikura Ltd. : Publication des résultats
Vendredi 15 mai 2026
France
MaaT Pharma : Publication des résultats
GECI International : Publication évolution de l'activité
Europe
Unipol Assicurazioni S.p.A. : Publication des résultats
Reste du monde
Recruit Holdings Co., Ltd. : Publication des résultats
JAPAN POST BANK Co., Ltd. : Publication des résultats
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