Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 11 au 15 mai 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez les résultats d'Alstom, Eiffage, mais aussi Siemens, Allianz, Cisco Systems, SoftBank, Petrobras, Vodafone, Applied Materials, Bayer, Fox Corporation et Deutsche Telekom.

Lundi 11 mai 2026

France

Cellectis S.A. : Publication des résultats

LACROIX Group : Publication évolution de l'activité

Europe

Compass Group PLC : Publication des résultats

HOCHTIEF AG : Publication des résultats

Hannover Re : Publication des résultats

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. : Publication des résultats

GEA Group AG : Publication des résultats

USA & Canada

Constellation Energy Corporation : Publication des résultats

Barrick Mining Corporation : Publication des résultats

Simon Property Group, Inc. : Publication des résultats

Circle Internet Group, Inc. : Publication des résultats

Fox Corporation : Publication des résultats

Reste du monde

Petrobras : Publication des résultats

SoftBank Corp. : Publication des résultats

Banco BTG Pactual S.A. : Publication des résultats

Mardi 12 mai 2026

France

Eiffage S.A. : Publication évolution de l'activité

Eutelsat Communications : Publication évolution de l'activité

Coface SA : Publication des résultats

Altamir : Publication des résultats

Compagnie Chargeurs Invest : Publication évolution de l'activité

Adocia : Publication évolution de l'activité

ABEO SA : Publication évolution de l'activité

SMAIO : Publication évolution de l'activité

Prismaflex International : Publication évolution de l'activité

Europe

Siemens Energy AG : Publication des résultats

KBC Groupe NV : Publication des résultats

Bayer AG : Publication des résultats

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. : Publication des résultats

Vodafone Group Plc : Publication des résultats

Imperial Brands PLC : Publication des résultats

EnBW Energie Baden-Württemberg AG : Publication des résultats

Uniper SE : Publication des résultats

HAL Trust : Publication des résultats

JBS N.V. : Publication des résultats

Coloplast A/S : Publication des résultats

Millicom International Cellular S.A. : Publication des résultats

Recordati : Publication des résultats

On Holding AG : Publication des résultats

USA & Canada

Franco-Nevada Corporation : Publication des résultats

Constellation Software Inc. : Publication des résultats

Power Corporation of Canada : Publication des résultats

Qnity Electronics, Inc. : Publication des résultats

Venture Global, Inc. : Publication des résultats

George Weston Limited : Publication des résultats

Reste du monde

ADNOC Gas PLC : Publication des résultats

KDDI Corporation : Publication des résultats

Sea Limited : Publication des résultats

Mercredi 13 mai 2026

France

Alstom : Publication des résultats

Vallourec : Publication des résultats

EPC Groupe : Publication évolution de l'activité

Valneva SE : Publication des résultats

Infotel : Publication évolution de l'activité

Vente-Unique.com : Publication évolution de l'activité

Innate Pharma : Publication évolution de l'activité

HiPay Group : Publication évolution de l'activité

Forsee Power : Publication des résultats

Europe

Siemens AG : Publication des résultats

Allianz SE : Publication des résultats

Deutsche Telekom AG : Publication des résultats

Zurich Insurance Group Ltd : Publication des résultats

Merck KGaA : Publication des résultats

EON SE : Publication des résultats

RWE AG : Publication des résultats

Nebius Group : Publication des résultats

Talanx AG : Publication des résultats

ABN AMRO Bank N.V. : Publication des résultats

Snam S.p.A. : Publication des résultats

Verbund AG : Publication des résultats

Hapag-Lloyd AG : Publication des résultats

KGHM Polska Miedz : Publication des résultats

Porsche Automobil Holding SE : Publication des résultats

Mowi ASA : Publication des résultats

Merlin Properties SOCIMI, S.A. : Publication des résultats

Brenntag SE : Publication des résultats

USA & Canada

Cisco Systems, Inc. : Publication des résultats

Manulife Financial Corporation : Publication des résultats

Hydro One Limited : Publication des résultats

Reste du monde

Alibaba Group Holding Limited : Publication des résultats

SoftBank Group Corp. : Publication des résultats

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. : Publication des résultats

Bharti Airtel Limited : Publication des résultats

Takeda Pharmaceutical Company Limited : Publication des résultats

Jeudi 14 mai 2026

France

Bastide Le Confort Médical : Publication évolution de l'activité

Europe

National Grid plc : Publication des résultats

3i Group plc : Publication des résultats

PKO Bank Polski S.A. : Publication des résultats

CEZ, : Publication des résultats

Telefónica, S.A. : Publication des résultats

Aviva plc : Publication évolution de l'activité

Powszechny Zaklad Ubezpiecze? Spólka Akcyjna : Publication des résultats

Technoprobe S.p.A. : Publication des résultats

United Utilities Group PLC : Publication des résultats

USA & Canada

Applied Materials, Inc. : Publication des résultats

Brookfield Corporation : Publication des résultats

Reste du monde

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : Publication des résultats

Nu Holdings Ltd. : Publication des résultats

Fujikura Ltd. : Publication des résultats

Vendredi 15 mai 2026

France

MaaT Pharma : Publication des résultats

GECI International : Publication évolution de l'activité

Europe

Unipol Assicurazioni S.p.A. : Publication des résultats

Reste du monde

Recruit Holdings Co., Ltd. : Publication des résultats

JAPAN POST BANK Co., Ltd. : Publication des résultats

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