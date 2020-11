Alstom : 20201105_PR_Alstom_Casablanca_Citadis_lines_3_4_FR

Charleroi, en Belgique, fournira le système de traction et le site de Getafe, en Espagne, fournira les bogies. Après la livraison et avant la mise en service, les tramways seront soumis à des tests statiques et dynamiques sur le site du client. Enfin, l'équipe Alstom au Maroc assurera le service après-vente.

Alstom est présent au Maroc depuis un siècle. Fort de plus de 500 collaborateurs, Alstom a réalisé plusieurs projets clés, parmi lesquels la livraison de 190 tramways Citadis X02 aux villes de Rabat (66 tramways) et de Casablanca (124 tramways), de 12 trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse qui relie Tanger à Casablanca et de 50 locomotives Prima fournissant les meilleures solutions pour les services de transport de fret, de passagers et mixtes.

Grâce à la nouvelle usine de Fès, Alstom peut accroître la production de câbles destinés à des applications ferroviaires ainsi que celle des coffrets électriques qui sont fournis à ses usines européennes, puis montés sur des trains exportés vers le monde entier.

Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros et enregistré pour 9,9 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte actuellement 38 900 collaborateurs.

