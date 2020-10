Alstom : 49 tramways Citadis pour Nantes Métropole

09/10/2020 | 09:33

Alstom annonce un contrat -enregistré comptablement au deuxième trimestre de son exercice en cours- par lequel il fournira 49 tramways Citadis à Nantes Métropole pour un montant de près de 200 millions d'euros.



Sept de ses treize sites en France vont contribuer à la conception et à la fabrication de ce tramway, à savoir ceux de La Rochelle, Le Creusot, Ornans, Valenciennes, Aix en Provence, Saint-Ouen, et Villeurbanne.



A ce jour, plus de 2.600 tramways Citadis ont été vendus à plus de 50 villes dans 20 pays du monde, dont 23 en France, avec près de 20 ans d'expérience et plus d'un milliard de kilomètres parcourus.



