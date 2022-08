Alstom (-4,30 %) a affiché vendredi dernier la plus forte baisse de l'indice CAC 40. Le groupe a récemment trouvé un accord concernant la cession à Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) de sa plateforme Coradia Polyvalent (matériel roulant ferroviaire pour trains régionaux, interrégionaux et grandes lignes), de son site de production de Reichshoffen, en France, et de sa plateforme Talent 3 (automotrice électrique), actuellement développée à Hennigsdorf, en Allemagne.