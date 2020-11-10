Alstom : CA en baisse au S1, perspectives confirmées pour 2022/23

10 novembre (Reuters) - ALSTOM SA:
* RÉSULTAT D'EXPLOITATION AJUSTÉ AU S1 EUR 263 MILLION
VERSUS EUR
319 MILLION IL Y A UN AN
* VENTES AU S1 EUR 3,52 MDS VERSUS EUR 4,14 MDS IL Y A UN AN
* CARNET DE COMMANDES À FIN SEPTEMBRE EUR 40,00 MDS VERSUS
EUR
41,33 MDS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES SOLIDES POUR LE S2 ET PERSPECTIVES CONFIRMÉES
POUR
2022/23
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR 161 MILLION VERSUS
EUR 213
MILLION IL Y A UN AN
* SUR BOMBARDIER, NOUS ANTICIPONS LA RÉALISATION DE LA
TRANSACTION
AU PREMIER TRIMESTRE 2021 - PDG
* CASH-FLOW LIBRE A FIN SEPTEMBRE DE EUR -253 MILLION
IMPACTÉ PAR
LA CRISE DU COVID-19
* POUR L'ANNÉE PRÉVOIT UN CHIFFRE DAFFAIRES COMPRIS ENTRE
7,6
MILLIARDS DEUROS ET 7,9 MILLIARDS DEUROS
* POUR L'ANNÉE PRÉVOIT UNE MARGE DEXPLOITATION AJUSTÉE DANS
LA
FOURCHETTE DE 7,7 % - 8,0 %
* POUR L'ANNÉE PRÉVOIT GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE NEUTRE
OU
POSITIVE
* POUR L'ANNÉE PRÉVOIT UNE PERFORMANCE COMMERCIALE MENANT À
UN
RATIO COMMANDE SUR CHIFFRE DAFFAIRES SUPÉRIEUR À 1
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)