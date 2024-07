Alstom : CA trimestriel en hausse organique de 5,3%

Alstom publie un chiffre d'affaires de 4389 ME au titre du 1er trimestre, en hausse de 5,3% en organique (+5,1% en publié) par rapport à la même période un an plus tôt, en ligne avec la trajectoire annoncée.



L'industriel indique avoir enregistré 3645 ME de commandes sur la période, un chiffre en repli de 5,7%. Les commandes proviennent à 70% d'Europe.



'Alstom a exécuté sans délai son plan de désendettement, ce qui a permis à Moody's de relever la perspective de sa notation de crédit. Comme prévu, le niveau des prises de commandes a été plus faible au cours du premier trimestre, mais nous avons remporté des contrats importants en Europe, notamment le métro de Hambourg, avec une marge robuste sur les prises de commandes', a commenté Henri Poupart-Lafarge, Directeur Général d'Alstom.



Pour l'exercice 24/25, Alstom confirme ses perspectives, à savoir une croissance organique du CA d'environ 5% et une marge d'exploitation ajustée d'environ 6,5%. Le groupe ajoute que ses ambitions à moyen et long terme sont 'confirmées'.





