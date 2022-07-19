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Alstom-Chiffre d'affaires au T1 en hausse à 4 mds, perspectives confirmées

19/07/2022 | 07:30
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19 juillet (Reuters) - Alstom SA:

* CHIFFRE D'AFFAIRE AU T1 2022/23 (DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022) À EUR 4 MDS VERSUS EUR 3,70 MDS IL Y A UN AN

* UN CARNET DE COMMANDES À FIN JUIN À EUR 83,4 MDS

* LINFLATION VA PESER DANS UNE CERTAINE MESURE SUR LA RENTABILITÉ DE LEXERCICE FISCAL 2022/23 ET LES PÉNURIES DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES POURRAIENT CRÉER DES TENSIONS SUR LES LIVRAISONS

* COMMANDES REÇUES AU T1 EUR 5,6 MDS VERSUS EUR 6,44 MDS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES POUR LEXERCICE FISCAL ET DE MOYEN-TERME 2024/25 CONFIRMÉES

* LE GROUPE A MIS EN PLACE DES ACTIONS FORTES DE GESTION DES RISQUES ET DE RÉDUCTION DES COÛTS POUR TRAVERSER CETTE PHASE DINCERTITUDES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Dette nette 2023 2 056 M 2 091 M -
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Capitalisation 9 266 M 9 423 M -
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Nbr Employés 69 317
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