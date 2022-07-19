Alstom-Chiffre d'affaires au T1 en hausse à 4 mds, perspectives confirmées

19 juillet (Reuters) - Alstom SA:
* CHIFFRE D'AFFAIRE AU T1 2022/23 (DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN
2022) À
EUR 4 MDS VERSUS EUR 3,70 MDS IL Y A UN AN
* UN CARNET DE COMMANDES À FIN JUIN À EUR 83,4 MDS
* LINFLATION VA PESER DANS UNE CERTAINE MESURE SUR LA
RENTABILITÉ
DE LEXERCICE FISCAL 2022/23 ET LES PÉNURIES DE COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES POURRAIENT CRÉER DES TENSIONS SUR LES LIVRAISONS
* COMMANDES REÇUES AU T1 EUR 5,6 MDS VERSUS EUR 6,44 MDS IL
Y A UN
AN
* PERSPECTIVES POUR LEXERCICE FISCAL ET DE MOYEN-TERME
2024/25
CONFIRMÉES
* LE GROUPE A MIS EN PLACE DES ACTIONS FORTES DE GESTION DES
RISQUES ET DE RÉDUCTION DES COÛTS POUR TRAVERSER CETTE PHASE
DINCERTITUDES
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(Rédaction de Gdansk)