Alstom : Comment le partage des données et l'intelligence artificielle peuvent améliorer les solutions de mobilité

Les passagers ont besoin de services de mobilité multimodaux qui soient cohérents et fiables, notamment en ce qui concerne le temps nécessaire pour se rendre chaque jour du point A au point B. Si la durée d'un trajet varie fortement chaque jour et est imprévisible, les passagers seront plus réticents à prendre des transports en commun. L'une des clés de la fiabilité des transports réside dans l'existence d'options fiables et abordables pour le premier et le dernier kilomètre, comme les scooters et les vélos en libre-service. Une autre clé est l'accès facile à des informations précises sur toutes les options de transport dans la ville où se déplace le passager.

Actuellement, les opérateurs peuvent fournir des informations multimodales sur les applications mobiles, mais elles sont généralement partielles, assemblées par des tiers à partir d'informations publiques, et ne sont pas toujours mises à jour en temps réel. Pour que la mobilité multimodale fonctionne efficacement, les navetteurs doivent pouvoir accéder facilement à des informations fiables sur toutes les options de transport dans leur ville. Pour cela, les opérateurs locaux doivent travailler ensemble pour consolider et partager leurs données.

Pour permettre un transport véritablement fluide, les opérateurs, les sociétés de télécommunications et les autorités locales doivent consolider et partager efficacement leurs données. Sans cette coopération, aucun opérateur ne peut offrir aux passagers le niveau de fiabilité dont ils ont besoin pour utiliser les transports publics au quotidien. Toute une série d'informations, depuis la billetterie jusqu'aux capteurs de voies et de trains, en passant par les bulletins météorologiques, les actualités, les médias sociaux et la vidéosurveillance, peuvent alimenter l'analyse axée sur les données qui permettra aux passagers de connaître en temps réel l'ensemble des options et des capacités de transport.