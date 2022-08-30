Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Alstom
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALO   FR0010220475

ALSTOM

(ALO)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:38 30/08/2022
20.97 EUR   +1.55%
20:50ALSTOM : Document AMF CP. 2022DD858482
PU
14:26ALSTOM : remporte un contrat pour la maintenance de 5 rames auprès d'Emova à Buenos Aires
AO
14:11Alstom remporte un contrat de maintenance auprès d'Emova à Buenos Aires
RE
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Alstom : Document AMF CP. 2022DD858482

30/08/2022 | 20:50
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD858482

29 août 2022

FR0010220475 - DD153007

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MM Consulting personne morale liée à Yann Delabriere, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALSTOM

LEI : 96950032TUTMW11FB530

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010220475

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 21.0500 Euro

VOLUME : 111.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 21.0500 Euro

VOLUME : 111.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 29 août 2022

COMMENTAIRES :

Exercice de l'option de paiement du dividende en actions

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Alstom SA published this content on 30 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 August 2022 18:49:03 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur ALSTOM
20:50ALSTOM : Document AMF CP. 2022DD858482
PU
14:26ALSTOM : remporte un contrat pour la maintenance de 5 rames auprès d'Emova à Buenos Aires
AO
14:11Alstom remporte un contrat de maintenance auprès d'Emova à Buenos Aires
RE
25/08ALSTOM : l'hydrogène propulse un 1er train de passagers
CF
25/08J-1 avant Jackson Hole
ZB
25/08EN DIRECT DES MARCHES : Veolia, Alstom, Unibail, Novartis, Yara, Snowflake, Salesforce, AB..
ZB
25/08ALSTOM : 55% de droits exercés pour le dividende en actions
CF
24/08ALSTOM SA : Résultat de l'option pour le paiement en actions du dividende au titre de l'ex..
GL
24/08ALSTOM : 14 Coradia iLint entrent en service sur la première ligne ferroviaire 100% hydrog..
AO
24/08ALSTOM : 14 Coradia Ilint vont entrer en service commercial sur la première ligne ferrovia..
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ALSTOM
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 16 489 M 16 517 M -
Résultat net 2023 279 M 280 M -
Dette nette 2023 2 705 M 2 709 M -
PER 2023 28,0x
Rendement 2023 1,56%
Capitalisation 7 889 M 7 903 M -
VE / CA 2023 0,64x
VE / CA 2024 0,60x
Nbr Employés 69 317
Flottant 99,2%
Graphique ALSTOM
Durée : Période :
Alstom : Graphique analyse technique Alstom | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ALSTOM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 19
Dernier Cours de Clôture 20,65 €
Objectif de cours Moyen 33,68 €
Ecart / Objectif Moyen 63,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Henri Poupart-Lafarge Chairman & Chief Executive Officer
Laurent Vincent Joseph Martinez Chief Financial Officer
Alexandre Domingues Chief Information & Transformation Officer
Danny di Perna Chief Operating Officer & Executive Vice President
Bi Yong So Chungunco Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ALSTOM-33.86%7 761
PACCAR, INC.0.70%30 905
DAIMLER TRUCK HOLDING AG-21.15%20 931
KOMATSU LTD.8.56%19 940
KUBOTA CORPORATION-15.92%18 418
EPIROC AB (PUBL)-27.23%18 268