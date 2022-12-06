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    ALO   FR0010220475

ALSTOM

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Alstom : Document AMF CP. 2022DD874938

06/12/2022 | 19:42
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2022DD874938

06 décembre 2022

FR0010220475 - DD154424

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jay WALDER, Member of the Board of Directors

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALSTOM

LEI : 96950032TUYMW11FB530

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 02 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010220475

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 24.6900 Euro

VOLUME : 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 24.6900 Euro

VOLUME : 100.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Alstom SA published this content on 06 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 December 2022 18:41:05 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2023 180 M 189 M -
Dette nette 2023 2 807 M 2 950 M -
PER 2023 59,3x
Rendement 2023 1,20%
Capitalisation 9 375 M 9 863 M -
VE / CA 2023 0,74x
VE / CA 2024 0,69x
Nbr Employés 69 317
Flottant 98,4%
Graphique ALSTOM
Durée : Période :
Alstom : Graphique analyse technique Alstom | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ALSTOM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 19
Dernier Cours de Clôture 24,92 €
Objectif de cours Moyen 30,44 €
Ecart / Objectif Moyen 22,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Laurent Vincent Joseph Martinez Chief Financial Officer
Alexandre Domingues Chief Information & Transformation Officer
Danny di Perna Chief Operating Officer & Executive Vice President
Bi Yong So Chungunco Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ALSTOM-20.18%9 852
PACCAR, INC.19.86%36 790
DAIMLER TRUCK HOLDING AG-3.36%26 986
CNH INDUSTRIAL N.V.-3.47%22 413
EPIROC AB (PUBL)-12.61%22 318
KOMATSU LTD.14.09%21 299