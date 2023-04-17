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Alstom : Document AMF CP. 2023DD894646

17/04/2023 | 18:08
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2023DD894646

16 avril 2023

FR0010220475 - DD156150

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MM Consulting SAS personne morale liée à Yann Delabriere, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALSTOM

LEI : 96950032TUYMW11FB530

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 07 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010220475

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 23.1700 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 23.1700 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 avril 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Alstom SA published this content on 17 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 April 2023 16:07:02 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 16 519 M 18 157 M -
Résultat net 2023 110 M 121 M -
Dette nette 2023 2 802 M 3 080 M -
PER 2023 72,6x
Rendement 2023 1,36%
Capitalisation 8 340 M 9 166 M -
VE / CA 2023 0,67x
VE / CA 2024 0,63x
Nbr Employés 69 317
Flottant 98,4%
Graphique ALSTOM
Durée : Période :
Alstom : Graphique analyse technique Alstom | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ALSTOM
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TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
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Nombre d'Analystes 19
Dernier Cours de Clôture 21,92 €
Objectif de cours Moyen 29,85 €
Ecart / Objectif Moyen 36,2%
Révisions de BNA
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Laurent Vincent Joseph Martinez Chief Financial Officer
Alexandre Domingues Chief Information & Transformation Officer
Danny di Perna Chief Operating Officer & Executive Vice President
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Secteur et Concurrence
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ALSTOM-3.94%9 166
PACCAR, INC.10.22%38 000
DAIMLER TRUCK HOLDING AG3.96%27 218
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