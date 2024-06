Par courrier reçu le 10 juin 2024, la société BlackRock, Inc. (50 Hudson Yards, New York, NY 10001, Etats-Unis), agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion1, a déclaré avoir franchi en baisse, le 7 juin 2024, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société ALSTOM et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 18 605 072 actions ALSTOM2 représentant autant de droits de vote, soit 4,84% du capital et des droits de vote de cette société3.

