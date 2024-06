Par courrier reçu le 11 juin 2024, la société Bank of America Corporation (1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi en baisse, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le 7 juin 2024, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société ALSTOM et détenir indirectement 619 990 actions ALSTOM représentant autant de droits de vote, soit 0,16% du capital et des droits de vote de cette société1, répartis comme suit :

