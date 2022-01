Alstom : Franchissements de seuils

222C0202 FR0010220475-FS0042

24 janvier 2022

Déclarations de franchissements de seuils (article L. 233-7 du code de commerce)

IL EST RAPPELE QUE LA PRESENTE DECLARATION EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE DU DECLARANT, LA

PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VERIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES.

ALSTOM

(Euronext Paris)

1. Par courrier reçu le 21 janvier 2022, la société BlackRock, Inc. (55 East 52nd Street, New York, 10055, Etats-Unis),

agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion1, a déclaré avoir franchi en baisse, le 20 janvier 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société ALSTOM et détenir, à cette date, pour le compte desdits clients et fonds, 18 607 995 actions ALSTOM2 représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et des droits de vote de cette société3.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions ALSTOM hors marché et d'une diminution du nombre d'actions ALSTOM détenues à titre de collatéral.

2. Par courrier reçu le 24 janvier 2022, la société BlackRock, Inc. (55 East 52nd Street, New York, 10055, Etats-Unis),

agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion1, a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 janvier 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société ALSTOM et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 18 834 499 actions ALSTOM4 représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et des droits de vote de cette société3.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions ALSTOM sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions ALSTOM détenues à titre de collatéral.

_______

Le gestionnaire d'investissement dispose du pouvoir discrétionnaire d'exercer les droits de vote attachés aux titres détenus, sauf demande expresse de clients de garder le contrôle sur les droits de vote.

2 Dont (i) 242 400 ADR ALSTOM représentant 24 240 actions ALSTOM et (ii) 5 695 473 actions ALSTOM assimilées au titre des dispositions de l'article L. 233-9 I, 6° du code de commerce du fait de la conclusion d'un contrat de prêt-emprunt de titres. Le déclarant a précisé détenir par ailleurs 2 563 762 actions ALSTOM pour le compte de clients (non prises en compte dans la détention visée au 2 ème alinéa) pour lesquelles ceux-ci ont conservé l'exercice des droits de vote.

3 Sur la base d'un capital composé de 373 391 746 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2 ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

4 Dont (i) 242 530 ADR ALSTOM représentant 24 253 actions ALSTOM, (ii) 5 682 280 actions ALSTOM assimilées au titre des dispositions de l'article L. 233-9 I, 6° du code de commerce du fait de la conclusion d'un contrat de prêt-emprunt de titres, et (iii) 211 405 actions ALSTOM détenues à titre de collatéral. Le déclarant a précisé détenir par ailleurs 2 565 333 actions ALSTOM pour le compte de clients (non prises en compte dans la détention visée au 2 ème alinéa) pour lesquelles ceux-ci ont conservé l'exercice des droits de vote.

222C0202-FR0010220475-FS0042