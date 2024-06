Alstom, Hoffmann Green, Lacroix : les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris -

Le 19 juin 2024 à 18:27 Partager

Alstom

Alstom annonce la signature d'un contrat de 323 millions d'euros avec l'Italien Polo Logistica FS pour la fourniture de 70 locomotives Traxx Universal. Le contrat comprend 12 ans de maintenance complète et une option pour 30 locomotives supplémentaires, les premières livraisons devant débuter en 2025. Les locomotives seront fabriquées en Italie sur le site Alstom de Vado Ligure, et les services de maintenance assurés dans tout le pays.



écomiam

écomiam a annoncé le lancement d'une levée de fonds d'environ 5 millions d'euros pour accélérer sa " recovery " et engager un nouveau cycle de croissance rentable. Le prix par action a été fixé à 2,70 euros, soit une décote de 3,6% par rapport au cours moyen pondéré des 5 dernières séances précédant le 19 juin 2024. L'offre globale comprend une offre réservée à une catégorie de bénéficiaires ainsi qu'une offre au public à destination des investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid.



Haffner Energy

Le spécialiste dans le développement, la maîtrise d’œuvre et la construction de stations de production d'énergies renouvelables clés-en-main communiquera ses résultats annuels.



Hoffmann Green

Hoffmann Green, spécialiste du secteur de la construction, annonce la signature d'un partenariat commercial avec le groupe Polylogis, acteur global de l'habitat ainsi qu'avec sa filiale LogiOuest, l'un des bailleurs sociaux les plus actifs de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Opérateur global de l'habitat, le Groupe Polylogis est présent à travers ses filiales dans près de 500 communes au sein de 6 régions (Île-de-France, Normandie, Centre-Val-de-Loire, Pays de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie) et gère un patrimoine de 146000 logements.



Lacroix

Lacroix, spécialiste des équipements et des technologies connectés, précise dans un communiqué le déploiement de sa stratégie d'impact positif en accélérant le développement de son activité Environment à l'international. À travers cette activité, qui fournit à 100% des équipements et des solutions contribuant à la transition écologique, "le groupe couvre des marchés porteurs, en progression soutenue partout dans le monde".