Il n’y a guère que la nouvelle étoile du CAC 40, Stellantis, pour surclasser Alstom ce matin sur la place de Paris. Le spécialiste du ferroviaire progresse de 3,70% à 47,39 euros, dans le sillage de son point d’activité du troisième trimestre 2020-2021. Le groupe s’est montré résilient en remplissant son contrat en termes d’activité, mais également en confirmant ses objectifs annuels et pluriannuels. Dans le détail, Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de 2,049 milliards d'euros entre octobre et décembre 2020, quasi stable en données publiées et en hausse de 2% en organique.



Ce chiffre ressort globalement en ligne avec le consensus FactSet (2,055 milliards d'euros).



Cette légère progression des ventes est principalement liée à la montée en puissance des activités de Matériels Roulants et de Signalisation, qui a compensé la décroissance anticipée des Systèmes et une baisse dans les Services.



En parallèle, Alstom a engrangé 1,836 milliard d'euros de commandes, contre 1 milliard au deuxième trimestre et 1,651 milliard au premier trimestre. " Durant le troisième trimestre, Alstom a sécurisé plusieurs grosses commandes en Europe et en Asie-Pacifique, dont un contrat de signalisation emblématique entre Delhi et Meerut en Inde ", a commenté Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom.



De son côté, le carnet de commandes atteint 40,1 milliards d'euros à fin décembre.



Pour l'avenir, Alstom s'est voulu rassurant en confirmant ses objectifs annuels. Pour l'exercice 2020-2021, qui s'achèvera fin mars, il vise un chiffre d'affaires compris entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros, une marge d'exploitation ajustée dans la fourchette de 7,7 % à 8 % et enfin, une génération de cash-flow libre neutre ou positive.



Toutefois, Alstom retient l'hypothèse que " la situation actuelle du Covid-19 n'affecte pas significativement l'appareil de production ou le potentiel commercial à venir ".



En outre, les objectifs de moyen terme (à horizon 2022-2023) de marge d'exploitation ajustée de 9% et d'une conversion du résultat net en cash-flow libre supérieur à 80 % sont aussi confirmés.



Le groupe a néanmoins répété que l'objectif de taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de 5 % sur la période 2019/2020 à 2022/2023 devrait être légèrement impacté par le ralentissement temporaire de l'activité d'appel d'offres.



Enfin, Alstom a confirmé la finalisation de l'acquisition de Bombardier Transport pour le 29 janvier prochain. Annoncé en février 2020, le mariage d'Alstom et de Bombardier Transport doit donner naissance à un mastodonte, numéro deux mondial du secteur derrière le chinois CRRC.