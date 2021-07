Deux semaines après son avertissement sur le free cash flow annuel, Alstom se rachète aux yeux des investisseurs grâce à un très solide début d’année, qui excède les attentes du consensus. Le groupe a profité de la forte dynamique observée dans le ferroviaire et remporté plusieurs contrats majeurs en Europe. En Bourse, cela permet au titre Alstom de s’adjuger la première place du CAC 40, avec un gain de 3,24% à 36,29 euros.



Lors de son premier trimestre 2021-2022 (avril-juin), Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros, dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes (3,54 milliards d'euros). Par rapport au premier trimestre 2020-2021, le chiffre d'affaires a bondi de 146% en données publiées et de 33% en organique.



Le groupe bénéficie notamment d'un effet de comparaison favorable, la crise du Covid-19 ayant impacté son activité lors du premier trimestre 2020-2021.



En parallèle, Alstom a engrangé 6,44 milliards d'euros de commandes lors du premier trimestre 2021-2022, dépassant là aussi les attentes du consensus (5,8 milliards d'euros). Le groupe a décroché plusieurs commandes significatives, notamment un contrat historique au Danemark. Au total, l'Europe représente la majorité des prises de commandes, soit 71% du total du groupe.



Cela permet au ratio " commandes sur chiffre d'affaires " d'atteindre 1,74, un niveau " très haut ", se félicite Alstom.



Enfin, le carnet de commande ressort à 76,8 milliards d'euros, fournissant une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.



Du côté des perspectives, Alstom a confirmé les objectifs annuels et pluriannuels présentés début juillet. Pour son exercice en cours, le groupe devrait accuser un cash-flow libre significativement négatif, dans le sillage de l'intégration de Bombardier Transport.



De plus, Alstom vise un taux de croissance annuel moyen de plus de 5 % pour son chiffre d'affaires au cours de la période 2020-2021 à 2024-2025, ce qui serait fortement supérieure à la croissance du marché.



En première approche, Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat, avec un objectif de cours de 52 euros sur le titre Alstom. L'analyste salue un solide début d'année, porté par une forte dynamique dans le ferroviaire.



Une opinion partagée par UBS qui a également réitéré sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 52 euros sur la valeur. Etant donné la faible visibilité actuelle sur les bénéfices et le cash flow, le broker n'anticipe toutefois pas de changements importants dans les prévisions du consensus concernant l'Ebit.