Alstom : La valeur du jour à Paris Alstom chahuté en Bourse, malgré une publication trimestrielle en ligne avec les attentes

La séance est mouvementée pour Alstom. Bondissant de plus de 3 % dans les premiers échanges, l’action a rapidement pris le chemin inverse et connu une suspension de cotation en milieu de matinée durant une quinzaine de minutes. Vers 11h40, le spécialiste du ferroviaire abandonne 4,05 % à 32,18 euros. Pourtant, le groupe a globalement rempli son contrat lors du troisième trimestre 2021-2022, ce qui l’a conduit à confirmer ses perspectives annuelles et de moyen terme. En première approche, Jefferies a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 46 euros sur la valeur.



Entre octobre et décembre 2021, Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de 3,92 milliards d'euros, à comparer avec un consensus FactSet de 4,02 milliards d'euros et 3,71 milliards d'euros un an plus tôt en données proforma.



En parallèle, Alstom a engrangé 4,58 milliards d'euros de commandes lors du troisième trimestre 2021-2022, contre un consensus de 4,3 milliards d'euros et après 4,37 milliards d'euros un an plus tôt en données proforma.



Enfin, le carnet de commande ressort à 77,8 milliards d'euros, fournissant une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.



" Durant le troisième trimestre, l'Europe a été la région la plus dynamique sur le plan commercial. Notre chiffre d'affaires a progressé comme nous l'avions annoncé, grâce à la montée en cadence de la production et à la stabilisation des projets de matériel roulant ainsi que d'une forte performance de l'activité Services ", a commenté Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom.



" Le premier anniversaire de l'acquisition de Bombardier Transport aura lieu à la fin du mois, avec une feuille de route d'intégration complètement sur les rails ", a ajouté le dirigeant.



Du côté des perspectives pour l'exercice en cours, elles ont été confirmées. Alstom anticipe une progression des ventes au second semestre 2021-2022 par rapport au premier semestre, grâce à la montée en cadence de la production et aux efforts de stabilisation. En parallèle, le groupe vise également une génération de cash-flow libre sur cette période et au-delà. Au final, Alstom prévoit un rétablissement progressif du résultat d'exploitation ajusté.



Ces objectifs supposent l'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale et de pénuries significatives dans la chaîne d'approvisionnement, qui impacteraient matériellement la capacité du groupe à livrer ses produits et services.



Enfin, Alstom a également réitéré ses objectifs de moyen terme.