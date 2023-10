Alstom : Moody's abaisse sa note de crédit après son lourd avertissement

Moody's a abaissé sa perspective sur la note de crédit d'Alstom de "stable" à "négative", tout en maintenant sa notation à "Baa3", ce qui signifie qu'elle pourrait dégrader la note d'Alstom à moyen terme. Cette décision s'explique par "la marge de manœuvre très limitée d'Alstom dans la catégorie Baa3, compte tenu de la faiblesse de ses paramètres de crédit", a déclaré l'agence de notation dans un communiqué, se référant à l'abaissement de l'objectif de flux de trésorerie du groupe début octobre. Dans le sillage de cette décision de Moody's, le titre d'Alstom perd 3,20% à 12,85 euros.



Le spécialiste des transports ferroviaires estime que le changement de perspective n'aura pas d'impact sur sa capacité à accéder au financement à court terme et à l'exécution des contrats. La multinationale française réaffirme ainsi son engagement en faveur d'une notation "Investment Grade".



Alstom a enregistré le 5 octobre la plus forte baisse du CAC 40 au lendemain de la nette révision à la baisse de son objectif annuel de cash-flow libre. Au premier semestre, clos fin septembre, son cash-flow libre a été négatif de 1,15 milliard d'euros contre un flux de trésorerie négatif à 45 millions d'euros, un an plus tôt.



Pour l'exercice 2023/2024, le spécialiste des transports ferroviaires vise désormais un cash-flow libre compris entre - 500 et - 750 millions d'euros. Alstom s'attendait auparavant à ce qu'il soit " significativement positif ". Le cash-flow libre sera positif au second semestre grâce à l'inversion de certains facteurs négatifs du premier semestre, a expliqué Alstom.



Le groupe a en revanche confirmé ses objectifs à moyen terme en matière de croissance du chiffre d'affaires et de ratio " commandes sur chiffre d'affaires ".