ALSTOM : Oddo BHF reste positif, ajuste sa cible

Le 08 avril 2024 à 09:59 Partager

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Alstom avec un objectif de cours ajusté de 25 à 24 euros, dans le sillage d'un abaissement de BPA principalement sur une hausse des charges de restructuration et, dans une moindre mesure, des frais financiers.



'Le groupe devrait réaliser une bonne fin d'année 2023-24, tant au niveau des commandes et du chiffre d'affaires que du FCF', estime l'analyste, ajoutant que 'l'année 2024-25 devrait entamer une poursuite de l'amélioration de la marge et un FCF très positif'.



'Le cours actuel intègre déjà, selon nous, une augmentation de capital, et ne reflète pas le potentiel du groupe au regard des perspectives de croissance d'activité, d'amélioration de marge et de génération de FCF', poursuit-il.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.