ALSTOM : Oddo BHF reste positif après les résultats annuels

Le 09 mai 2024 à 10:32 Partager

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 24 euros sur Alstom, au lendemain de la publication des résultats annuels accompagnés de la présentation de mesures pour renforcer le bilan, dont une augmentation de capital.



'Si ces mesures sont dans la fourchette haute de nos attentes, nous estimons que le groupe a raison de faire ce choix, qui lui permettra de tourner la page d'un bilan trop tendu, avec comme corollaire une notation de crédit à risque', juge l'analyste.



Oddo BHF anticipe une croissance de 5% par an en moyenne du CA et une marge d'EBIT ajusté de 8,5% en 2026/27, une histoire de recovery qui ne lui semble pas intégrée dans le cours actuel, au vu d'un multiple VE/EBIT 2024 de l'ordre de sept fois.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.