ALSTOM : Oddo BHF reste positif, réduit sa cible

Le 02 juillet 2024

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Alstom, tout en abaissant son objectif de cours de 24 à 22 euros, intégrant l'augmentation de capital récente et le désendettement du constructeur d'équipements de transport.



'Maintenant que le bilan est assaini, deux interrogations demeurent chez nombre d'investisseurs : le redressement de la marge brute (et son impact sur l'EBIT) est-il durable, et ce groupe est-il capable de générer un FCF solide sur un cycle complet ?', indique-t-il.



Le bureau d'études anticipe une marge d'EBIT ajusté de 8,5% en 2026/27 et un FCF/résultat net de 60% sur trois ans en moyenne, suffisants, selon lui, pour 'permettre la poursuite du rerating du titre dans un environnement toujours porteur'.



