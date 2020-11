Alstom : Rapport financier semestriel - premier semestre clos le 30 septembre 2020

  

1. Evènements significatifs du premier semestre clos le 30 septembre 2020

1.1 Acquisition de Bombardier Transport

Statut

Le 31 juillet 2020, la Commission européenne a autorisé l'acquisition de Bombardier Transport par Alstom. L'approbation de la Commission, pour cette acquisition, est conditionnée par les engagements proposés, qui consistent en :

Un transfert de la contribution de Bombardier Transportation au train à très grande vitesse V300 ZEFIRO et une offre de licence IP à Hitachi pour le train co-développé par Hitachi et Bombardier Transport pour utilisation dans de futurs appels d'offres à très grande vitesse au Royaume-Uni ;

co-développé par Hitachi et Bombardier Transport pour utilisation dans de futurs appels d'offres à très grande vitesse au Royaume-Uni ; La cession de l'Alstom Coradia Polyvalent et du site de production de Reichshoffen en France (voir note 9 des états financiers intermédiaires résumés) ;

La cession de la plate-forme Bombardier TALENT 3 et des installations de production dédiées situées sur le site de Hennigsdorf en Allemagne ;

plate-forme Bombardier TALENT 3 et des installations de production dédiées situées sur le site de Hennigsdorf en Allemagne ; Fournir un accès à certaines interfaces et à certains produits pour certaines unités de signalisation embarquées et certains systèmes de gestion du contrôle des trains (TCMS) de Bombardier Transport.

Le 16 septembre 2020, Alstom et Alstom Holdings ont signé un contrat d'achat et de vente avec Bombardier Inc (''Bombardier''), la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (''CDPQ'') et certaines filiales de Bombardier et CDPQ pour l'acquisition de Bombardier Transport par Alstom Holdings. Les termes de l'accord ont été adaptés en raison de la situation actuelle. Une réduction de € 300 millions de la fourchette de prix entre € 5,8 milliards et € 6,2 milliards, communiquée le 17 Février 2020, a été convenue avec Bombardier et CDPQ.

Le 16 septembre 2020, Alstom a également signé des accords d'investissement avec respectivement Bombardier et CDPQ. En vertu de ces accords d'investissement, Bombardier et CDPQ souscriront à des augmentations de capital réservées à leur profit, afin de réinvestir dans le capital d'Alstom une partie du produit de la vente de Bombardier Transport, et, à l'égard de CDPQ uniquement, d'investir des montants supplémentaires dans le capital d'Alstom.

Le 7 octobre 2020, un avenant au document de référence universel 2019/20 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). A cette date, l'AMF a également approuvé le prospectus relatif aux augmentations de capital réservées au profit, respectivement, de Bombardier et de CDPQ.

Le 29 octobre 2020, l'assemblée générale mixte des actionnaires a approuvé toutes les résolutions présentées, y compris les résolutions relatives au projet d'émission de droits préférentiel de souscription, les augmentations de capital réservées et la suppression des droits de vote double. Cette suppression a également été approuvée, par les titulaires de droits de vote double lors d'une assemblée générale particulière tenue le même jour.

Les émissions de capital envisagées devraient se dérouler entre le quatrième trimestre 2020 et le premier semestre 2021 sous réserve des conditions du marché.

La réalisation de l'acquisition de Bombardier Transport est attendue pour le premier trimestre 2021 et reste soumise à d'autres approbations réglementaires de plusieurs autres autorités et aux conditions de finalisation habituelles.

Structure de prix et financement

En excluant le paiement de toute recapitalisation de Bombardier et/ou de CDPQ (jusqu'à € 750 millions) pouvant avoir lieu avant la transaction ou tout ajustement à la baisse lié au mécanisme de protection des liquidités nettes, la fourchette de prix pour l'acquisition de 100 % des actions de Bombardier Transport a été désormais ajustée entre € 5,5 milliards et € 5,9 milliards contre une fourchette de prix entre € 5,8 milliards et € 6,2 milliards communiquée le 17 février 2020.

Alstom considère que le prix d'acquisition pourrait atteindre € 5,3 milliards après prise en compte des estimés potentiels ajustements post-réalisation et obligations liés au mécanisme de protection de la position de trésorerie nette. Les

