15 Mai 2024 – Alstom a déposé le 15 mai 2024 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son Document d’Enregistrement Universel, qui inclut notamment le Rapport Financier Annuel, pour l'exercice 2023/24. Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il est consultable sur le site Internet Alstom (https://www.alstom.com/fr/finance), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).



Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel 2023/24 :



•le Rapport Financier Annuel, incluant notamment les états financiers consolidés, les comptes annuels, les rapports des Commissaires aux comptes y afférents et le rapport de gestion,



•le Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,



•le Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions règlementées, et



•le descriptif du programme de rachat d'actions.



Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2023/24



À propos d’Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers. Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.



Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations.



