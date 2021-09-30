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Alstom : Un consortium mené par Alstom décroche un contrat pour la fourniture d'un système intégré pour le métro de Tapei

30/09/2021 | 07:45
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30 septembre (Reuters) - ALSTOM SA:

* ESTIMÉE À PRÈS DE EUR 720 MLNS, LE CONTRAT PRÉVOIT LA FOURNITURE DUN SYSTÈME DE MÉTRO INTÉGRÉ ULTRAMODERNE POUR LA PHASE DEUX DE LA LIGNE CIRCULAIRE DE TAIPEI

* ALSTOM ASSURERA LA FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT, DE LA SIGNALISATION, DES PORTES PALIÈRES, LA GESTION DU PROJET ET LINTÉGRATION GLOBALE DU SYSTÈME

* DANS LE CADRE DU CONTRAT, ALSTOM, DONT LA PART DÉPASSE EUR 430 MLNS, RENOUVELLERA LE SYSTÈME DE SIGNALISATION DE LA PHASE UNE DE LA LIGNE CIRCULAIRE

* LE CONTRAT-CADRE COMPREND UNE OPTION POUR LA FOURNITURE DU SYSTÈME DE LA PHASE TROIS DE LA LIGNE

* CONSORTIUM DIRIGÉ PAR ALSTOM AVEC LA SOCIÉTÉ TAÏWANAISE CTCI A REMPORTÉ UN CONTRAT AUPRÈS DU BUREAU DE PROJET E&M DU DÉPARTEMENT DES SYSTÈMES DE TRANSIT RAPIDE DE LA VILLE DE TAIPEI (SEMPO) Texte original: https://bit.ly/3meguVg Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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