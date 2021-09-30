Alstom : Un consortium mené par Alstom décroche un contrat pour la fourniture d'un système intégré pour le métro de Tapei

30 septembre (Reuters) - ALSTOM SA:
* ESTIMÉE À PRÈS DE EUR 720 MLNS, LE CONTRAT PRÉVOIT LA
FOURNITURE
DUN SYSTÈME DE MÉTRO INTÉGRÉ ULTRAMODERNE POUR LA PHASE DEUX DE
LA LIGNE CIRCULAIRE DE TAIPEI
* ALSTOM ASSURERA LA FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT, DE LA
SIGNALISATION, DES PORTES PALIÈRES, LA GESTION DU PROJET ET
LINTÉGRATION GLOBALE DU SYSTÈME
* DANS LE CADRE DU CONTRAT, ALSTOM, DONT LA PART DÉPASSE EUR
430
MLNS, RENOUVELLERA LE SYSTÈME DE SIGNALISATION DE LA PHASE UNE
DE LA LIGNE CIRCULAIRE
* LE CONTRAT-CADRE COMPREND UNE OPTION POUR LA FOURNITURE DU
SYSTÈME DE LA PHASE TROIS DE LA LIGNE
* CONSORTIUM DIRIGÉ PAR ALSTOM AVEC LA SOCIÉTÉ TAÏWANAISE
CTCI A
REMPORTÉ UN CONTRAT AUPRÈS DU BUREAU DE PROJET E&M DU
DÉPARTEMENT DES SYSTÈMES DE TRANSIT RAPIDE DE LA VILLE DE TAIPEI
(SEMPO)
Texte original: https://bit.ly/3meguVg
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(Gdansk Newsroom)