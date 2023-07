Alstom : a livré quatre locomotives en Pologne

Aujourd'hui à 16:16 Partager

Alstom a annoncé la livraison de quatre nouvelles locomotives multisystèmes Traxx à PCC Intermodal en Pologne.



Le contrat qui comprend la livraison de quatre locomotives électriques, ainsi que la certification, la formation du personnel de PCC Intermodal et la fourniture d'un service de maintenance complet, a été exécuté dans le cadre de l'activité 'Programme opérationnel Infrastructure et Environnement' visant à promouvoir et à introduire des solutions de transport à faibles émissions.



Les locomotives seront utilisées pour des opérations transfrontalières entre la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque et la Slovaquie.



'Nous sommes convaincus que la locomotive Traxx 3 MS renforcera la position de PCC sur le marché intermodal et contribuera à la poursuite du développement d'un réseau de transport européen durable et à faibles émissions' a déclaré Sławomir Cyza, Directeur général de la Pologne, de l'Ukraine et des États baltes chez Alstom.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.