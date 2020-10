Alstom a livré ses premiers métros nouvelle génération à la la RATP

Paris (awp/afp) - La RATP a mis en service lundi la première rame de dernière génération --un matériel plus long, plus silencieux et plus économe en énergie-- sur la ligne 14 du métro, deux mois avant le prolongement de celle-ci à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

Les nouveaux métros automatiques comportent huit voitures, contre six pour le matériel actuel, atteignant 120 mètres de long, un record en France. Les nouvelles rames cohabitant avec les anciennes, les passagers sont désormais priés de vérifier la longueur du train avant qu'il n'arrive.

Ils ont été commandés à Alstom en 2015 dans la perspective du prolongement, attendu pour 2024, de la ligne 14 à Saint-Denis au nord et à l'aéroport d'Orly au sud. De 550.000 voyageurs par jour (avant la pandémie de coronavirus), la fréquentation devrait alors atteindre 1 million de voyageurs par jour.

Un premier tronçon, jusqu'à la mairie de Saint-Ouen, doit être mis en service le 14 décembre.

"L'objectif, c'est avec la ligne 14 de désengorger la ligne 13 (la plus engorgée du réseau, ndlr) et d'avoir l'une des lignes les plus modernes au monde", a relevé Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France Mobilités, l'autorité régionale qui a financé le nouveau matériel roulant.

"Ca permettra vraiment de changer le visage du métro parisien. Et pour faire ça, il fallait un train magnifique", a-t-elle lancé à des journalistes après le voyage inaugural.

Ce nouveau matériel, baptisé MP14, va "être beaucoup plus accueillant pour les voyageurs" a assuré Catherine Guillouard, la PDG de la RATP. Climatisé et offrant davantage de places pour les personnes à mobilité réduite, il est notamment 40% moins bruyant et 17% moins gourmand en électricité que la génération précédente.

Le marché attribué à Alstom porte sur un maximum de 217 rames, pour plus de 2 milliards d'euros (2,15 milliards de francs suisses), sur quinze ans.

Il concerne pour l'instant 72 rames de huit voitures pour la ligne 14, 20 rames de six voitures pour la ligne 4 --laquelle est en cours de prolongement et d'automatisation et devrait aussi récupérer les trains circulant actuellement sur la ligne 14-- et 20 rames de cinq voitures, avec conducteur, pour la ligne 11. Soit un total de presque 1,5 milliard d'euros de commandes fermes.

"Un projet comme MP14 permet de pérenniser la production sur huit sites Alstom en France et ses fournisseurs jusqu'à environ 2026", a relevé Henri Poupart-Lafarge, président-directeur général Alstom.

