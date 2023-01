Alstom : accord avec le Rochester Institute of Technology

Alstom annonce avoir signé un protocole d'accord d'une durée de trois ans avec le Rochester Institute of Technology's (RIT) ESL Global Cybersecurity Institute (GCI) dans le but de faire progresser la cybersécurité des transports.



Les deux partenaires ont établi cinq piliers de collaboration, autour des projets étudiants, du recrutement d'étudiants/talents, de la formation, de l'éducation en entreprise et de la recherche sponsorisée.



En outre, Alstom est le sponsor thématique du 2023 Collegiate Penetration Testing Competition (CPTC), un événement mondial sur la sécurité informatique. Ce parrainage introduira, pour la toute première fois, un thème de transport ferroviaire sur la cybersécurité dans la compétition mondiale qui implique plus de 100 écoles à travers le monde.



'Dans un monde dominé par le numérique, avoir l'assurance que les données et les systèmes connectés sont protégés est une exigence fondamentale pour assurer la continuité des opérations. C'est pourquoi Alstom a placé la cybersécurité au coeur de sa culture d'excellence et de sécurité ', a déclaré Eddy Thésée, vice-président des produits et solutions de cybersécurité chez Alstom.



'Le partenariat avec des institutions telles que l'ESL Global Cybersecurity Institute du RIT crée de la valeur pour l'ensemble du secteur ferroviaire et de l'industrie de la cybersécurité ', a-t-il poursuivi.



