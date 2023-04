Alstom : accord-cadre pour des tramways à Strasbourg

Alstom annonce avoir été choisi par l'Eurométropole de Strasbourg et la CTS pour fournir les nouvelles rames de tramways du réseau strasbourgeois, dans un accord-cadre pour huit ans et pour un montant maximum de 250 millions d'euros.



La première commande comprendra 12 rames Citadis, puis 10 autres dans un deuxième temps, d'autres rames pouvant être commandées par la suite. Les premières livraisons auront lieu en mars 2025 pour une mise en service prévue à la fin de la même année.



Ces tramways Citadis, d'une longueur de 45 mètres et offrant une capacité d'accueil de 286 passagers, permettront de réduire la consommation d'énergie d'au moins 20% par rapport au matériel actuel, selon l'équipementier de transport.



