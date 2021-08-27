Alstom : admission des actions nouvelles sur Euronext Paris le 31 août

27 août (Reuters) - ALSTOM SA:
* ALSTOM SA : RÉSULTAT DE L'OPTION POUR LE PAIEMENT EN
ACTIONS DU
DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020-21
* LE PRIX D'ÉMISSION DES ACTIONS NOUVELLES ÉMISES EN
PAIEMENT DU
DIVIDENDE A ÉTÉ FIXÉ LE 28 JUILLET 2021 À 34,21 EUROS
* 1 401 876 ACTIONS NOUVELLES SERONT ÉMISES, REPRÉSENTANT
0,38% DU
CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ SUR LA BASE DU CAPITAL SOCIAL EXISTANT AU
31 JUILLET 2021
* LE MONTANT DU DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020/21 À
VERSER
EN NUMÉRAIRE AUX ACTIONNAIRES N'AYANT PAS OPTÉ POUR LE PAIEMENT
EN ACTIONS S'ÉLÈVE À 45 016 395,50 EUROS ET SERA PAYÉ À COMPTER
DU 31 AOÛT 2021
* LE RÈGLEMENT ET LA LIVRAISON DES ACTIONS AINSI QUE LEUR
ADMISSION SUR EURONEXT PARIS INTERVIENDRONT LE 31 AOÛT 2021
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(Gdansk Newsroom)