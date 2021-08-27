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Alstom : admission des actions nouvelles sur Euronext Paris le 31 août

27/08/2021 | 17:49
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27 août (Reuters) - ALSTOM SA:

* ALSTOM SA : RÉSULTAT DE L'OPTION POUR LE PAIEMENT EN ACTIONS DU DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020-21

* LE PRIX D'ÉMISSION DES ACTIONS NOUVELLES ÉMISES EN PAIEMENT DU DIVIDENDE A ÉTÉ FIXÉ LE 28 JUILLET 2021 À 34,21 EUROS

* 1 401 876 ACTIONS NOUVELLES SERONT ÉMISES, REPRÉSENTANT 0,38% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ SUR LA BASE DU CAPITAL SOCIAL EXISTANT AU 31 JUILLET 2021

* LE MONTANT DU DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020/21 À VERSER EN NUMÉRAIRE AUX ACTIONNAIRES N'AYANT PAS OPTÉ POUR LE PAIEMENT EN ACTIONS S'ÉLÈVE À 45 016 395,50 EUROS ET SERA PAYÉ À COMPTER DU 31 AOÛT 2021

* LE RÈGLEMENT ET LA LIVRAISON DES ACTIONS AINSI QUE LEUR ADMISSION SUR EURONEXT PARIS INTERVIENDRONT LE 31 AOÛT 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Résultat net 2022 413 M 487 M -
Dette nette 2022 2 415 M 2 848 M -
PER 2022 41,6x
Rendement 2022 1,16%
Capitalisation 13 669 M 16 075 M -
VE / CA 2022 1,03x
VE / CA 2023 0,95x
Nbr Employés 67 191
Flottant 97,5%
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Ecart / Objectif Moyen 22,1%
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TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION12.70%26 044
EPIROC AB (PUBL)155.80%25 424
KUBOTA CORPORATION-1.24%24 405
KOMATSU LTD.-6.92%22 522