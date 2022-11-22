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Alstom annonce l'utilisation du premier train de fret alimenté à l'hydrogène par Nestlé Waters France dès 2025

22/11/2022 | 18:03
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22 novembre (Reuters) - Alstom SA:

* DÈS 2025, NESTLÉ WATERS FRANCE UTILISERA LE PREMIER TRAIN DE FRET ALIMENTÉ À L'HYDROGÈNE GRÂCE À UNE SOLUTION INNOVANTE DÉVELOPPÉE PAR ALSTOM ET ENGIE

* L'OBJECTIF EST DE FAIRE CIRCULER, AU DÉPART DE L'USINE DES VOSGES, LE PREMIER TRAIN DE FRET ALIMENTÉ À L'HYDROGÈNE GRÂCE À UN SYSTÈME DE WAGON GÉNÉRATEUR HYDROGÈNE DÈS 2025

* À TERME, CE PROJET DEVRAIT PERMETTRE À NESTLÉ WATERS DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 10 000 TONNES ÉQUIVALENT CO2 PAR AN Texte original: https://bit.ly/3UVaTDw Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction Gdansk)


© Reuters 2022
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