Alstom annonce l'utilisation du premier train de fret alimenté à l'hydrogène par Nestlé Waters France dès 2025

22 novembre (Reuters) - Alstom SA:
* DÈS 2025, NESTLÉ WATERS FRANCE UTILISERA LE PREMIER TRAIN
DE
FRET ALIMENTÉ À L'HYDROGÈNE GRÂCE À UNE SOLUTION INNOVANTE
DÉVELOPPÉE PAR ALSTOM ET ENGIE
* L'OBJECTIF EST DE FAIRE CIRCULER, AU DÉPART DE L'USINE DES
VOSGES, LE PREMIER TRAIN DE FRET ALIMENTÉ À L'HYDROGÈNE GRÂCE À
UN SYSTÈME DE WAGON GÉNÉRATEUR HYDROGÈNE DÈS 2025
* À TERME, CE PROJET DEVRAIT PERMETTRE À NESTLÉ WATERS DE
RÉDUIRE
LES ÉMISSIONS DE 10 000 TONNES ÉQUIVALENT CO2 PAR AN
Texte original: https://bit.ly/3UVaTDw
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(Rédaction Gdansk)